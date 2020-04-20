За две недели конкурса вокалистов Laima Voice было принято более 1000 заявок

Учитывая постоянный поток заявок из разных стран, команда жюри работает круглосуточно, отмечая, что вдохновение, вызванное конкурсом Laima Voice, превзошло даже их собственные ожидания.

"Ошеломляющий результат и множество талантов! Ящик буквально взрывается от писем! Приятно, что среди участников есть и профи, которые уже заявляли о себе в таких топовых шоу, как "Голос. Дети", "Ну-ка, все вместе" и "X-фактор".

Мы создаем подборки наиболее ярких видео - нам есть чем гордиться, и что показать миру! Уже сейчас некоторых мы решили отметить призами, а те, кто попадет на кастинги, узнают об этом после обработки всех заявок", - рассказала продюсер проекта Laima Voice, Ольга Соловьева.

Пока прием заявок на участие в конкурсе вокалистов Laima Voice открыт, и чтобы успеть попасть на дальнейший отбор, необходимо до 1 мая 2020 года продемонстрировать свои вокальные данные, опубликовав в сети Facebook или Instagram ролик с открытым доступом и хэштегом #laimavoice. Авторов лучших видео организаторы лично пригласят на онлайн кастинги.

Участники, прошедшие кастинг, выступят и побывают на мастер-классах у известных исполнителей, а финалистов ждут репетиции и преображения под чутким руководством самой Лаймы Вайкуле. Победитель конкурса получит уникальную возможность выступить в рамках международного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который с 24 по 26 июля состоится в к/з "Дзинтари".