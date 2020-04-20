Пн, 20.04.2020
Есть рейтинги, быть в конце которых - неплохо. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Большая часть новых случаев Covid-19 - в Риге

Карта распространения Covid-19

ФОТО: скриншот

В минувшие сутки число заболевших Covid-19 в Риге увеличилось на восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

В Валмиере - два новых случая Covid-19, в Олайне - один. 

До сих пор Covid-19 обнаружен у жителей 66 краев. Отмечается, что большая часть зарегистрированных случаев - в Риге, по состоянию на 20 апреля - 418 из 739.

Несмотря на это, ранее сообщалось, что самая высокая интенсивность Covid-19 зарегистрирована в Озолниекском крае - 100,3 заболевших на 100 000 жителей. Далее следует Гаркалнский край - 93,5 заболевших на 100 000 жителей. Тройку "лидеров" замыкает Бабитский край с 93,4 заболевшим на 100 000 жителей.

В минувшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 739 человек. 

В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, у 40 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 64 пациента, переболевших Covid-19.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ