Большая часть новых случаев Covid-19 - в Риге

В минувшие сутки число заболевших Covid-19 в Риге увеличилось на восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Валмиере - два новых случая Covid-19, в Олайне - один.
До сих пор Covid-19 обнаружен у жителей 66 краев. Отмечается, что большая часть зарегистрированных случаев - в Риге, по состоянию на 20 апреля - 418 из 739.
Несмотря на это, ранее сообщалось, что самая высокая интенсивность Covid-19 зарегистрирована в Озолниекском крае - 100,3 заболевших на 100 000 жителей. Далее следует Гаркалнский край - 93,5 заболевших на 100 000 жителей. Тройку "лидеров" замыкает Бабитский край с 93,4 заболевшим на 100 000 жителей.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 739 человек.
В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, у 40 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.
Из стационаров уже выписаны 64 пациента, переболевших Covid-19.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!