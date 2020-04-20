Вт, 21.04.2020
Во времена до вируса люди в очереди толкались, а теперь - совсем другие люди стали, стоят на расстоянии Даце, кассир Maxima

Хорошо, что рядом никого не было. Подробности взрыва в Резекне

ФОТО: скриншот видео

В понедельник утром, в Резекне, на аллее Атбривошанас прогремел взрыв - взорвался микроавтобус. К счастью, люди не пострадали. 

Во дворе многоквартирного дома рано утром взорвался микроавтобус Volkswagen Transporter. Уже с шести утра на месте работала полиция. Взрывное устройство, скорее всего, находилось под бусиком, сообщает программа TV3 Degpunktā. 

Металлические детали полетели в разные стороны, причинив ущерб стоящим рядом пяти автомобилям. По счастливой случайности, людей рядом не было. 

ФОТО: скриншот видео

"Около половины пятого, ночью, мы услышали взрыв. Подошли к окну и увидели, что от бусика идет дым. Спустились вниз и увидели, что повреждения есть на всех стоявших рядом машинах. Сразу охрана приехала, а потом и полиция", - рассказал владелец автомобиля Mercedes Кристап. 

Автомобиль Кристапа пострадал меньше всего. Самые большие повреждения пришлись на стоявшую рядом с подорванным бусиком Mazda. Около трех десятков  металлических деталей пробили передние двери автомобиля. От взрыва пострадали и  машины, стоявшие на расстоянии нескольких метров.

Владелец Audi Сергей рассказал, что у его автомобиля пробито одно колесо и два стекла, также разбито зеркало заднего вида. 

По мнению жителей, бусик VW кто-то подорвал с целью запугать владельца транспортного средства или членов его семьи. Полиция не комментирует произошедшее, в то время как местные жители допускают разные версии. 

Видео: сюжет TV3 о взрыве в Резекне

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