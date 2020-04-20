Хорошо, что рядом никого не было. Подробности взрыва в Резекне

Во дворе многоквартирного дома рано утром взорвался микроавтобус Volkswagen Transporter. Уже с шести утра на месте работала полиция. Взрывное устройство, скорее всего, находилось под бусиком, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Металлические детали полетели в разные стороны, причинив ущерб стоящим рядом пяти автомобилям. По счастливой случайности, людей рядом не было.

ФОТО: скриншот видео

"Около половины пятого, ночью, мы услышали взрыв. Подошли к окну и увидели, что от бусика идет дым. Спустились вниз и увидели, что повреждения есть на всех стоявших рядом машинах. Сразу охрана приехала, а потом и полиция", - рассказал владелец автомобиля Mercedes Кристап.

Автомобиль Кристапа пострадал меньше всего. Самые большие повреждения пришлись на стоявшую рядом с подорванным бусиком Mazda. Около трех десятков металлических деталей пробили передние двери автомобиля. От взрыва пострадали и машины, стоявшие на расстоянии нескольких метров.

Владелец Audi Сергей рассказал, что у его автомобиля пробито одно колесо и два стекла, также разбито зеркало заднего вида.

По мнению жителей, бусик VW кто-то подорвал с целью запугать владельца транспортного средства или членов его семьи. Полиция не комментирует произошедшее, в то время как местные жители допускают разные версии.

Видео: сюжет TV3 о взрыве в Резекне