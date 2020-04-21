"Готовы отправить сто кроватей": Фадеев намерен производить на своем заводе мебель для больниц

Российский продюсер и исполнитель Максим Фадеев намерен помочь российским больницам. Он собирается перепрофилировать свой мебельный завод и производить кровати для медицинских учреждений. Об этом пишет Super.ru.
"Мы сейчас готовы отправить сто кроватей и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит", - заявил 51-летний продюсер.
Фадеев указал, что он никогда не афишировал, что у него есть собственное мебельное производство.
"Сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией, раз есть такая возможность", - цитирует издание Super.
При этом продюсер готов совершенно бесплатно отправить их в больницы.
"У нас в производстве занято 300 человек, они готовы работать, собирать в краткие сроки мебель, необходимую больницам, и дальше, если это будет нужно", - заверил Фадеев.
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