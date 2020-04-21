Илон Маск раскрыл новые факты о Cybertruck

Cybertruck уже был замечен на улицах как в исполнении Tesla Motors, так и в исполнении энтузиастов автомобилестроения, примерно так же он будет выглядеть и в дилерских салонах. Впрочем, перед началом серийного производства он еще будет модернизирован. Как технически, так и визуально.

В Twitter основатель Tesla Motors Илон Маск рассказал, что для нужд Cybertruck была разработана новая динамичная пневмоподвеска, и автомобиль должен стать несравненным на бездорожье.

We’re working on increasing dynamic air suspension travel for better off-roading. Needs to kick butt in Baja. — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020

Кроме новой подвески, у которой будет лишь условное подобие с пневматической подвеской Model S и Model Х, Cybertruck ожидают и изменения во внешнем облике. Главные линии останутся такими же, однако немного изменятся пропорции.

Tesla Cybertruck ФОТО: Reuters/ScanPix

Маск в одном из твитов рассказал, что в серии машина будет примерно на 3% меньше, чем продемонстрированный в прошлом году прототип. Кроме того, у Cybertruck не будет столь растущей осевой линии, а нижний край оконных рам будет ниже..

Reduced size by ~3%, center line is more level & lower window sill height — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020

Ранее сообщалось, что Tesla Motors планирует начать производство автомобиля в 2021 года, он будет доступен в нескольких версиях. За 39 900 долларов можно будет приобрести модель с задним мостом, одним электромотором и запасом хода на 402 км. В свою очередь автомобиль, который на полных батареях сможет проехать 500 миль или немногим более 800 километров, обойдется в 69 900 долларов. Этот автомобиль будет обладать тремя электромоторами и будет разгоняться до 96 км/час за 2,9 секунды.