Ради безопасности посетителей фестиваль Positivus перенесен на 2021 год

В сообщении говорится, что в чрезвычайной ситуации мир полностью изменился, и с трудностями сталкиваются все. Все это происходит в период, когда люди борются за жизнь других людей.

По словам Майорса, фестиваль не может состояться из соображений безопасности артистов, музыкантов, технического персонала и посетителей. Он обещает сделать все, чтобы программа этого года была в основном перенесена на будущий год, о чем уже ведутся переговоры с артистами. Билеты, приобретенные на 2020 год, будут годны и на перенесенный фестиваль.

Ранее организаторы фестивалей Positivus и Summer Sound заявили, что ждут дальнейших распоряжений правительства о том, смогут ли состояться летние фестивали. Вчера министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что в этом году летние фестивали, скорее всего, придется отменить.