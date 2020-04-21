Министр о возобновлении культурных мероприятий: все не так радужно, как предполагалось

Политик подчеркнул, что трудно прогнозировать то, как долго придется ограничивать публичные мероприятия, однако уже сейчас ясно, что изначальные прогнозы были слишком оптимистичными. Например, была надежда, что театры смогут возобновить сезон в августе, однако есть вероятность, что это не будет возможно.

Министр подчеркнул, что, если сезон не начнется, не будет притока средств в сферу культуры, и в таком случае нужно будет думать "о радикальных решениях" - увеличении бюджетных дотаций для культурной отрасли.

На вопрос о том, что произойдет с уже купленными билетами, министр пообещал, что "этот вопрос будет разрешен" и "не будет никаких проблем". Он надеется, что люди все же решат использовать билеты для посещения мероприятий в другое время, а не потребуют возврата денег.

Пунтулис отметил, что сейчас идет поиск решений для того, чтобы возобновить культурные мероприятия, например, рассматривается возможность организации мероприятий, за которыми можно будет наблюдать из машин, а также организации телевизионных трансляций.

Пунтулис также выразил обеспокоенность тем, что многим работникам сферы культуры было отказано в пособиях за простой, а у остальных пособия мизерные.