Участница "Дома-2" Ирина Пингвинова предсказала свою беременность

Несмотря на сложное время, телепроект "Дом-2" продолжает выполнять свою главную миссию – помогать молодым людям строить любовь! Отношения пар развиваются, приводят к бракам и рождению детей.

Отношения Ирины Пингвиновой и Димы Чайкова на телепроекте "Дом-2" строились не просто. У ребят часто случались ссоры, они неоднократно хотели расстаться, но беременность Иры, похоже, расставила все по своим местам.

Несмотря на то, что раньше о свадьбе ребята не задумывались, появление ребенка они обсуждали: беременность Иры ей как-то приснилась.

"Мы обсудили с Димой такую возможность, и решили, что если так случится, то воспитаем ребенка", - призналась Ира.

Узнав о беременности, Ира сильно удивилась, но отойдя от шока, ребята поняли, что ребенок им дан не случайно, особенно в такое сложное время. Пол ребенка по признанию будущей мамы не так важен: она будет рада и дочке, которая станет для нее подружкой, так и сыну – будущему защитнику.

Дима Чайков признался, что в ближайшее время собирается сделать возлюбленной предложение и даже уладил отношения с мамой Иры, которая не одобряла выбор дочери.

"Свадьбу мы планируем, разговариваем об этом. Хочется, чтобы это было красиво и без давления людей. Дима придумал, как красиво сделать мне предложение, но в условиях самоизоляции не все можно реализовать. А торопиться и сделать абы как нам не хочется. Мы делаем это для себя, для нас это счастливое событие. Дима очень переживает из-за этой ситуации. Мне бы хотелось сыграть свадьбу в Москве, а не на Острове. В первую очередь я руководствуюсь своим самочувствием", - рассказала Ира.

Дима и Ира стали четвертой парой, которая ожидает ребенка. Кроме них на "Острове любви" находится семья Оли Рапунцель и Димы Дмитренко, Саши Черно и Иосифа Оганесян, а также пара Степана Менщикова и Ангелины Монах, которые также ожидают пополнение.