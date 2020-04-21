Участница "Дома-2" Ирина Пингвинова предсказала свою беременность

В этом году телепроект "Дом-2" на ТНТ собирается значительно улучшить демографические показатели страны. Недавно стало известно еще об одной беременной участнице на популярной телестройке. Радостной новостью поделились Ирина Пингвинова и Дима Чайков! Теперь на "Доме-2" сразу четыре пары ожидают пополнения.
Несмотря на сложное время, телепроект "Дом-2" продолжает выполнять свою главную миссию – помогать молодым людям строить любовь! Отношения пар развиваются, приводят к бракам и рождению детей.
Отношения Ирины Пингвиновой и Димы Чайкова на телепроекте "Дом-2" строились не просто. У ребят часто случались ссоры, они неоднократно хотели расстаться, но беременность Иры, похоже, расставила все по своим местам.
Несмотря на то, что раньше о свадьбе ребята не задумывались, появление ребенка они обсуждали: беременность Иры ей как-то приснилась.
"Мы обсудили с Димой такую возможность, и решили, что если так случится, то воспитаем ребенка", - призналась Ира.
Узнав о беременности, Ира сильно удивилась, но отойдя от шока, ребята поняли, что ребенок им дан не случайно, особенно в такое сложное время. Пол ребенка по признанию будущей мамы не так важен: она будет рада и дочке, которая станет для нее подружкой, так и сыну – будущему защитнику.
Дима Чайков признался, что в ближайшее время собирается сделать возлюбленной предложение и даже уладил отношения с мамой Иры, которая не одобряла выбор дочери.
"Свадьбу мы планируем, разговариваем об этом. Хочется, чтобы это было красиво и без давления людей. Дима придумал, как красиво сделать мне предложение, но в условиях самоизоляции не все можно реализовать. А торопиться и сделать абы как нам не хочется. Мы делаем это для себя, для нас это счастливое событие. Дима очень переживает из-за этой ситуации. Мне бы хотелось сыграть свадьбу в Москве, а не на Острове. В первую очередь я руководствуюсь своим самочувствием", - рассказала Ира.
Дима и Ира стали четвертой парой, которая ожидает ребенка. Кроме них на "Острове любви" находится семья Оли Рапунцель и Димы Дмитренко, Саши Черно и Иосифа Оганесян, а также пара Степана Менщикова и Ангелины Монах, которые также ожидают пополнение.
Смотрите шоу "Дом-2" ежедневно в 9.00, 23.00 и 00.00, шоу "Дом-2. Остров любви" в 10.00, "Дом-2. Спаси свою любовь" по будням в 12.30 и ток-шоу "Бородина против Бузовой" по будням в 11.30 на ТНТ!