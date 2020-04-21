33-летняя звезда Playboy покончила с собой

Родственники звезды сообщили изданию People, что Эшли скончалась на прошлой неделе. Ее брат и сестра говорят, что она покончила с собой и оставила предсмертную записку.

Подробности дела пока неизвестны. Начато расследование. Портал TMZ был первым, кто сообщил о смерти модели.

Окружение блондинки утверждает, что она боролась с зависимостями и хотела их победить. Незадолго до кончины она даже завела себе щенка золотистого ретривера. Он должен был помочь ей в борьбе. Теперь же четвероногий малыш будет жить у родных Эшли.

"У нее остались племянницы, которых она бесконечно любила, брат-близнец, две сестры, друзья и другие члены семьи. Мы навсегда сохраним воспоминания о ней", - сказали близкие Маттингли.