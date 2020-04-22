Дочь Раймонда Паулса не может попасть домой

Как пишет Privātā Dzīve, дочь Маэстро каждый год в апреле приезжает в Латвию, чтобы провести здесь лето. Однако, на этот раз пандемия ввела свои коррективы.

Как рассказал Паулс, Анете нельзя летать из-за повышенного давления, поэтому она путешествует на машине. Композитор с грустью признает, что из-за закрытых границ, скорее всего, его дочь этим летом приехать не сможет, поэтому все работы по хозяйству лягут на его плечи.

"В другие годы зять мне много помогал. А теперь я один как-то пробую выжить. Другого пути нет, только вперед - к светлому будущему", - вздыхает Паулс.

Пока Маэстро хозяйничает в Балтэзерсе, его супруга Лана время самоизоляции проводит в Риге.

Рассуждая о новой реальности и обстоятельствах для музыкантов и артистов, Паулс отметил, что цифровые решения ему пока не нравятся - нет в них того эффекта, который рождается на живых концертах, считает Маэстро.

Напомним, с 13 марта по 12 мая в связи с пандемией Covid-19 в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого введены различные ограничения.