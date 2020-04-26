"Ни разу не предлагали переспать с продюсером": сексуальная внешность и спортивное прошлое Яны Кошкиной
22 апреля свой 30-летний юбилей отметила российская модель, телеведущая и актриса Яна Кошкина. Рассказываем некоторые факты из жизни знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Яна Кошкина – молодая актриса с эффектной внешностью, которая не оставляет равнодушным никого – ни мужчин ни женщин.
В биографии звезды около 50 ролей и телепроектов.
В сериале "Звоните ДиКаприо!" она сыграла героиню, которая, по ее словам, практически списана с нее. Она благодарна, что ей дали сыграть именно эту роль.
В интервью порталу "Вокруг TV", девушка признавалась, что из 50 проектов где она играла (среди них - "Дорожный патруль", "Слово женщине", "Проснемся вместе", "Улицы разбитых фонарей" и многие другие), были однотипные роли глуповатых красавиц – но в "Звоните ДиКаприо!", это была вторая роль, где ей не надо было играть "заоблачных дур".
Если говорить про количество эпизодических ролей, то таких было невероятно много, пока ее заметили и стали воспринимать серьезно. Хотя, по ее мнению, в "Молодежке" она играет неглупую женщину, которая преследует определенные цели и понимает чего хочет. В сериале "Домашний арест" у нее совсем другой персонаж – Леля, которая очень любит деньги. Но они разные, считает Яна.
"В принципе, я - перфекционист… У меня все должно быть безупречно… Это касается всего", - говорит о себе актриса.
Кошкина уверена, что если она получает роль, то должна ее сделать хорошо.
Примечательный факт, Яна – мастер спорта по художественной гимнастике.
В 13-14 лет произошла небольшая травма. Ей пришлось уйти из спорта, чтобы восстановиться, а потом так получилось, что ее пригласили в кино - питерский сериал "ОБЖ". Из тысячи детей утвердили именно ее. Кошкиной надо было решить – вернуться в спорт или попробовать себя в кинематографе. Она выбрала последнее.
"В течение какого-то времени я пыталась совмещать, а потом выбрала кино. Я думала на будущее. Понимаете, в гимнастике 22 года – край, а потом что дальше? Идти тренером работать?" - рассуждает красавица.
Ей казалось, что в актерской профессии у нее будет больше шансов на будущее.
Родители Яны развелись, когда она была совсем маленькой. Впервые своего отца она увидела в возрасте 6 лет. Общаться как папа и дочь они начали, когда девушке исполнилось 15 лет. В этом возрасте Яна поступила на первый курс Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
Про отца Яна говорит, что он сейчас в курсе всего, что происходит в ее жизни - проблемы, радости. Маму она старается не посвящать в свои трудности и переживания.
С женщинами актриса старается быть осторожной и не верит в женскую дружбу.
Кошкина сказала, что у нее есть несколько медийных друзей-мужчин. Они ей помогают и поддерживают, но фамилии она называть не хочет.
Девушка говорит, что когда женщины ее видят, то априори думают, что если у нее есть успех, то она его добилась не своим трудом и талантом, а через постель.
"Они даже не хотят понимать, что для того, чтобы я чего-то добилась, я училась. Я кучу проб прошла. Не везде меня утверждали. Мы из бедной семьи. Я, действительно, работала", - заявляла девушка в интервью.
В беседе с журналистами "Вокруг TV" она подчеркнула, что ей ни разу не предлагали переспать с продюсером за роль.
Кошкина не знает, как у других актрис, но с ней такого не было.
Часто в соцсетях Яне пишут оскорбления. Сначала она огорчалась из-за хейтеров и их комментариев, но сейчас у нее это вызывает лишь смех.
Яна Кошкина говорит, что в жизни она совсем другая, чем в телевизоре. Ей кажется, что просто однажды удачно получился этот образ и режиссеры стали его тиражировать.
"Они его меняют, но суть одна… Пока нужна такая, буду играть… Мне бы хотелось, чтобы зрители увидели меня такой, какая я в жизни, а не такой, какая я на сцене", - признается актриса.
Личную жизнь Яна старается не афишировать, считая, что на то она и личная.
Откровенные наряды и фотографии девушки стали уже сенсацией в Сети. Кошкина же говорит, что надо понимать зачем она так одевается и для чего это все.
"В реальной жизни, я же так не хожу", - указывает Яна.
Чаще всего она старается так одеться, чтобы лишний раз не привлекать внимание. Все ее наряды соответствуют мероприятиям. Каждый образ продумывают стилисты и продюсеры. Она к этому относится как к работе.
"Нет необходимости раздеваться в кадре, если есть дублеры. При наличии их, зачем я это буду делать?" - спрашивает Кошкина у журналистов.
Яна отмечает, что согласна обнажиться только в том случае, если ей предложат серьезную драматическую роль.
Привлекательную девушку не могли проигнорировать телепродюсеры, и она стала появляться в эфирах развлекательных шоу Первого канала и телеканала ТНТ.
Кроме актерского ремесла, Яна любит петь, но она это делает в свое удовольствие. Девушка считает, что если петь, то надо делать это профессионально и учиться этому. Однажды она пришла спеть на проект "Голос", в рамках рекламы шоу "Короли фанеры". Александр Градский даже посвятил Яне отдельную речь. Артистка сразила жюри своей эффектной внешностью и чувством юмора.
Девушка также снялась для фотосессии журнала Maxim. Несмотря на спортивное прошлое, она старается ежедневно уделять время тренировкам. Свою натренированную фигуру Яна охотно демонстрирует в Instagram на снимках в купальнике. Хотя Кошкина уделяет массу времени идеальной внешности, она не стесняется предстать перед камерой без макияжа, так как уверена в своей привлекательности.
Сейчас артистка с успехом продолжает развивать карьеру в кино и на телевидении.
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