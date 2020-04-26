"Ни разу не предлагали переспать с продюсером": сексуальная внешность и спортивное прошлое Яны Кошкиной

Про отца Яна говорит, что он сейчас в курсе всего, что происходит в ее жизни - проблемы, радости. Маму она старается не посвящать в свои трудности и переживания.

С женщинами актриса старается быть осторожной и не верит в женскую дружбу.

Кошкина сказала, что у нее есть несколько медийных друзей-мужчин. Они ей помогают и поддерживают, но фамилии она называть не хочет.

Девушка говорит, что когда женщины ее видят, то априори думают, что если у нее есть успех, то она его добилась не своим трудом и талантом, а через постель.

"Они даже не хотят понимать, что для того, чтобы я чего-то добилась, я училась. Я кучу проб прошла. Не везде меня утверждали. Мы из бедной семьи. Я, действительно, работала", - заявляла девушка в интервью.

В беседе с журналистами "Вокруг TV" она подчеркнула, что ей ни разу не предлагали переспать с продюсером за роль.

Кошкина не знает, как у других актрис, но с ней такого не было.

Часто в соцсетях Яне пишут оскорбления. Сначала она огорчалась из-за хейтеров и их комментариев, но сейчас у нее это вызывает лишь смех.

Яна Кошкина говорит, что в жизни она совсем другая, чем в телевизоре. Ей кажется, что просто однажды удачно получился этот образ и режиссеры стали его тиражировать.

"Они его меняют, но суть одна… Пока нужна такая, буду играть… Мне бы хотелось, чтобы зрители увидели меня такой, какая я в жизни, а не такой, какая я на сцене", - признается актриса.

Личную жизнь Яна старается не афишировать, считая, что на то она и личная.

Откровенные наряды и фотографии девушки стали уже сенсацией в Сети. Кошкина же говорит, что надо понимать зачем она так одевается и для чего это все.

"В реальной жизни, я же так не хожу", - указывает Яна.

Чаще всего она старается так одеться, чтобы лишний раз не привлекать внимание. Все ее наряды соответствуют мероприятиям. Каждый образ продумывают стилисты и продюсеры. Она к этому относится как к работе.

"Нет необходимости раздеваться в кадре, если есть дублеры. При наличии их, зачем я это буду делать?" - спрашивает Кошкина у журналистов.