"Денежки на всех не хватит, кто-то должен умереть с голода". Баста раскритиковал действия государства

Артист резко раскритиковал позицию государства в это непростое время. По его признанию, ему стало страшно, когда он где-то прочитал о том, что тех, кто попросил помощи государства, называют "мародерами".

"Хочется понять, куда все это время платились налоги? Как сейчас государство сможет вернуть то трудовое время, которым мы поделись в виде налогов", - интересует артиста.

По его мнению, есть принципиальные моменты, которые государство должно сделать сейчас в убыток себе, например, понизить цену на бензин, отменить коммунальные платежи, остановить ипотеки.

"Вот просто взять и сделать это. Показать людям, что да, будет дефицит по бюджету, но сейчас эти два-три месяца адских мы возьмем на себя", - предлагает Баста.

По его мнению, тогда люди останутся дома, без напряжения и с благодарностью "Русь святая, мать родная".

Но в реальности все сейчас происходит наоборот.

"Денежки на всех не хватит, кто-то должен будет умереть с голода, вот примерно это так, возможно, и будет звучать", - комментирует Баста действия правительства.

По его мнению, россияне никогда ничего с бюджета и не имели.

"Что у нас? Дополнительная Росгвардия, дополнительная армия? Медицинских средств у нас недостаток, работников тоже. (..)

То, на что рассчитывали, что должно появиться в сложный момент, этого не стало, и об этом даже спрашивать, оказывается нельзя", - возмущен артист.

По его словам, у него работают около 40 человек, и никого он не уволил. "Жить бы с этим не смог. Переживаю за тех, кто остался вне игры", - комментирует он.

По его ощущениям, уже вернулось состояние 90-х:

"Я это чувствую, оно витает в воздухе - постоянное ощущение апокалипсиса".

Он вспомнил, как мама с высшем образованием, один из главных бухгалтеров ростовского завода, продавала на рынке йогурты, только чтобы семья не умерла с голода. По его словам, папу сбила машина, мама еще и его выхаживала.

"Я не ною сейчас, у меня были примеры людей настоящей стойкости", - сказал Баста, добавив, что, конечно, иронично смотреть, как чиновники навещают сейчас врачей в больнице "в скафандрах с тройной защитой, а врач рядом - стоит трясется". Врачей Баста сравнил "с раненными военными в крови" перед генералами, но отвечающими, мол, "все в порядке".

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