Самый известный киношный мажор России объяснил успех фильма "Холоп"

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Напомним, по сюжету эгоистичный мажор Гриша в один день после аварии приходит в себя в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи: о смартфонах здесь не слышали, а все вокруг него – крепостные. Грише предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить, и, конечно, любить.

Как отмечает Esquire, "Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории и самым популярным фильмом в российском прокате за прошлый год.

Как считает Милош, исполнивший главную роль в этом фильме, сюжет так хорошо "зашел" российскому зрителю из-за "социальной несправедливости".

Актер говорит, что она есть во всех странах, но в России "когда у человека есть статус, он начинает относиться к другим как к холопам".

По мнению актера, все дело в том, что богатые россияне просто еще не научились показывать свою неприязнь к беднякам так, чтобы тем "не было обидно", как это делают в той же Европе - "в белых перчатках".

Бикович отметил, что в России новые богачи слишком быстро обеспечили себе статус - "за одно поколение, за пять-десять лет". По его мнению, это привело к тому, что они не усвоили те ценности, которые обычно приводят к статусу - самопожертвование, работу, образование.

"Люди поколениями добивались этого статуса и этого богатства, поэтому и выработали модель поведения", - подчеркнул он, говоря об опыте других стран, которого России пока не хватает.

Примечательно, что Милош Бикович изначально вообще не хотел сниматься в "Холопе", потому что не желал застрять в амплуа мажора. Ранее очень похожую роль он сыграл в популярном сериале "Отель "Элеон"", где вжился в роль богатенького Павла Аркадьевича. На главную роль в "Холопе" он согласился лишь после того, как договорился с продюсерами, что после этого ему достанется драма или триллер.

Видео: Официальный трейлер фильма "Холоп"