Ср, 22.04.2020
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Что актеры смотрят на карантине? Отвечают Табаков, Старшенбаум и Чиповская

Ирина Старшенбаум

ФОТО: SIPA/Scanpix

В самоизоляции сейчас все, в том числе актеры. И они теперь проводят на диване времени больше, чем хотелось бы. Что смотрят сами актеры? В рамках рубрики Esquire "13 вопросов о карантине" в том числе и на этот вопрос ответили Павел Табаков, Ирина Старшенбаум и Анна Чиповская.

Как признался Павел Табаков, самый интересный фильм или сериал, который он посмотрел за это время, - это "Озарк".

Для Ирины Старшенбаум манифестом этого времени стал "Сталкер" Андрея Тарковского. По ее словам, монологи в этом фильме пугающе созвучны с действительностью 2020 года.

"А вообще, сейчас самое время посмотреть "кино для извращенцев". Я так называю то, на что никогда не хватало времени. Немое кино, потаенные работы великих режиссеров и так далее", - высказалась актриса.

Анна Чиповская же в качестве самого интересного фильма или сериала, просмотренного за это время, как и Табаков, назвала "Озарк", отметив, что ей очень нравится.

Видео: Официальный трейлер третьего сезона сериала "Озарк"

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