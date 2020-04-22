Что актеры смотрят на карантине? Отвечают Табаков, Старшенбаум и Чиповская

В самоизоляции сейчас все, в том числе актеры. И они теперь проводят на диване времени больше, чем хотелось бы. Что смотрят сами актеры? В рамках рубрики Esquire "13 вопросов о карантине" в том числе и на этот вопрос ответили Павел Табаков, Ирина Старшенбаум и Анна Чиповская.
Как признался Павел Табаков, самый интересный фильм или сериал, который он посмотрел за это время, - это "Озарк".
Для Ирины Старшенбаум манифестом этого времени стал "Сталкер" Андрея Тарковского. По ее словам, монологи в этом фильме пугающе созвучны с действительностью 2020 года.
"А вообще, сейчас самое время посмотреть "кино для извращенцев". Я так называю то, на что никогда не хватало времени. Немое кино, потаенные работы великих режиссеров и так далее", - высказалась актриса.
Анна Чиповская же в качестве самого интересного фильма или сериала, просмотренного за это время, как и Табаков, назвала "Озарк", отметив, что ей очень нравится.
Видео: Официальный трейлер третьего сезона сериала "Озарк"
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