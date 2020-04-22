Что актеры смотрят на карантине? Отвечают Табаков, Старшенбаум и Чиповская

В самоизоляции сейчас все, в том числе актеры. И они теперь проводят на диване времени больше, чем хотелось бы. Что смотрят сами актеры? В рамках рубрики Esquire "13 вопросов о карантине" в том числе и на этот вопрос ответили Павел Табаков, Ирина Старшенбаум и Анна Чиповская.