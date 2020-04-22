Без лишнего барахла на балконе: как всё уместить на паре квадратных метров

Дизайнер рассказывает о 10 функциях балкона и даёт практичные советы.

"Большинство латвийских респондентов – 70% ответили, что отдых ассоциируется у них со свежим воздухом и природой. Балкон – ближайшее место для того, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться солнцем, особенно во время карантина. С помощью небольших обновок балкон может стать мини-садом в сердце города, местом, где можно выпить кофе и где могут поиграть дети. А в тёплое время года балкон вообще может стать дополнительной комнатой", - говорит дизайнер Рената Вавере.

С чего начать?

ФОТО: Пресс-фото

Если вы решили создать на балконе место для летнего отдыха, для начала нужно понять, что конкретно вы хотите там устроить: место для работы на свежем воздухе или может сделать мини-огород? Или можно объединить сразу несколько задач на одном балконе?

Сделал дело – отдыхай на балконе смело – 10 функций одного балкона:

Хранение

Для типичных вытянутых и узких балконов дизайнер советует использовать полки и стелажи для дальнего края балкона. Можно разместить держатели для велосипедов или сушилку для белья. Стены стоит максимально использовать – высокие шкафы, подвесные полки, которые подходят для уличного использования. Использование стен экономит место на полу, чтобы на балконе можно передвигаться.

ФОТО: Пресс-фото

Отдых

Дизайнер советует в середине балкона располагать стол и стулья. Для небольших балконов стоит использовать складную мебель, которую можно повесить на стену при необходимости. Мебель для балконов, даже застеклённых, нужно выбирать соответствующую, которая выдержит перемены температуры, влажность и прямые солнечные лучи. Стол и два стула для балкона можно купить по очень доступной цене. Если балкон большой – можно поставить модульный диван, пару подушек и плед для уютных посиделок.

Садоводство

ФОТО: Пресс-фото

Для создания своего мини-сада, растения можно располагать не только на перилах балкона, но и в подвесных кашпо и напольных вазонах. Создайвате свой сад – от трав и клубники до помидоров. В конце сезона горшки можно хранить на стеллажах до следующего тёплого сезона. В IKEA можно найти стеллажи со специальными чехлами, которые можно использовать в качестве теплиц для растений, с такими стеллажами садоводство можно начинать уже ранней весной.

Завтраки, обеды и ужины

Когда погода позволяет, на балконе можно перекусить. С помощью подноса принесите на балкон еду и приборы, или поставьте на стол корзину с фруктами или другими полезными закусками. Застелите стол скатертью - пара декоративных предметов, и ощущение за столом будет совсем другим. Возьмите на балкон термос с чаем и наслаждайтесь свежим воздухом и хорошей погодой.

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