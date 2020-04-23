ТНТ представил новый сериал про 90-е. Его сценарист и продюсер - из Латвии

"Мир! Дружба! Жвачка!" — сериал, претендующий на многоуровневый разбор темы 90-х. Дети, познающие вкус поцелуев под грохот стрельбы и разборки, первые драки под мостом, клятвы на крови и дворовая собака Лесси. В этой истории, как и в самих 90-х, все настолько перепутано, перемешано и местами абсурдно, что лучшего сценариста, чем жизнь людей в то время, и не придумать.

1993 год. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика, которого сыграл Юрий Борисов. А тут еще и девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки, его семьи и друзей — Вовки и Илюши. Сможет ли он справиться со всеми проблемами, оказавшись в самом сердце событий? Удастся ли ему спасти семью и понять наконец – кто он?

Галерея: сериал "Мир! Дружба! Жвачка!"

В сериале "Мир! Дружба! Жвачка!" конфликт двойной — это рассказ и о взрослении и дружбе, и о переменах в нашей стране, когда вопрос "что делать?" волновал не только подростков, но и взрослых, которые так же оказались растерянными перед новой реальностью.

"10 лет назад мы придумали сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" — историю про детство в девяностые. Быть ребенком во время чумы, быть ребенком во время войны, быть ребенком в жуткие девяностые — про это наш сериал. Через розовые очки детства зритель увидит время девяностых. Все авторы сериала были подростками в это время и образы писали с коллективного "я". Каждый поделился своими историями из детства", — объяснил Антон Щукин, автор и продюсер сериала.

Петр Внуков, креативный продюсер и один из сценаристов сериала, объясняет, что в этом фильме герои — это романтики. Но по сути ничего не менялось, и идеалы никуда не ушли.

"Нам следует поучиться у поколения 90-х романтизму. Все наши персонажи в каком-то смысле романтики. Сейчас по большому счету ничего не изменилось. Идеалы могли измениться, но они никуда не ушли", — поясняет он.

Примечательно, что сам Петр Внуков - из Латвии, когда-то он учился в Даугавпилсе.

Он также принимал участие в создании сценариев к сериалам "Сладкая жизнь" и "Звоните ДиКаприо!".

Смотрите "Мир! Дружба! Жвачка!" скоро на телеканале ТНТ.