Читатель заподозрил неладное: "Пока все заняты коронавирусом, кто-то стырил Луну"

"Я подумал, что за лажа. Луна всегда у нас по крайней мере видна. Причем звезды вчера (22 апреля - прим.ред.) хорошо видны были. Ну, я выглянул в окно и действительно Луны не увидел. Кода общался с сестрой из Украины по Viber, попросил ее посмотреть, видит ли она Луну. Попросил из Арзамаса брата посмотреть, а также еще одну сестру из Питера, но и никто Луну не нашел", - сообщил он.

По словам читателя, пока все заняты коронавирусом - как специально его придумали - Луну кто-то стырил. "Смотрите, и никто не обратил внимание, что Луну не видать.

Сами вечером попробуйте ее обнаружить", - посетовал он.

Старший научный сотрудник Обсерватории Тартуского университета Лауритс Леэдъярв, поблагодарил наблюдательного читателя, потерявшего Луну, за вопрос.

"Действительно, с 21 по 23 апреля в небе над Эстонией Луну не было видно, потому что сейчас мы наблюдаем новолуние. В народе это явление называется растущей Луной. То же самое будет происходить 22 мая, 22 июня и так далее. Приблизительно каждые 29,5 суток. Точно так же мы наблюдаем и полнолуние каждые 29,5 суток", - сообщил он.

По словам научного сотрудника, Луна не является источником света, а лишь отражает исходящий от Солнца свет. В зависимости от расположения Земли, Солнца и Луны мы видим разную Луну.

"Луна при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она в это время очень близка к Солнцу на небесной сфере и при этом повернута к нам ночной стороной. В промежуточном положении мы видим Луну в виде месяца. Когда Луна находится по другую сторону от Солнца по отношению к Земле, мы наблюдаем полнолуние. После этого Луна снова начинается постепенно уменьшаться до месяца. Старую Луну лучше всего видно на утреннем небе. Потом мы опять наблюдаем новолуние. И так происходит из года в год на протяжении многих веков. Луна и не должна быть постоянно видна. Когда на небе облачно, мы не сможем разглядеть даже полнолуние", - подытожил он.