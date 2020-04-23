Екатерина Шпица о самоизоляции: "Вы не увидите меня в поголовных флешмобах"

34-летняя актриса призналась, что с удовольствием посвящает это время семье. Она получает удовольствие от происходящего и старается никого не учить жить. Екатерина подчеркивает, что ее невозможно заметить в шоу про пандемию или флешмобах.

"Я до сих пор собираю информацию и не чувствую за собой права и позыва стать рупором хоть какой-бы то ни было относительной истины.

Я сторонюсь всего, мало-мальски рискующего возыметь славу хайпа. Вы не увидите меня в поголовных флешмобах #оставайтесьдома или телепередачах на злободневную тему пандемии", - указала она.

Шпица отметила, что не поддерживает сборы и фонды ведь понимает, что большинству ее подписчиков сейчас надо прокормить свою семью.

"Я больше думаю о будущей конституции, чем о коронавирусе. Фраза моего дня сегодня (из разговора с другом): времена не выбирают, в них живут и умирают... Думаю. Созреет - выскажусь", - резюмировала актриса.