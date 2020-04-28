Из года в год сотни тысяч людей в Латвии страдают от проблем с психическим здоровьем, однако в обществе до сих пор преобладают предрассудки (стигма), из-за чего многие не обращаются к специалистам.

Портал Apollo продолжает проект "Как твои дела на самом деле?", цель которого при помощи разговоров как со специалистами в данной сфере, так и просто с известными в обществе людьми, столкнувшимися с подобными проблемами, образовывать население в вопросах психического здоровья.

В рамках проекта врач-психотерапевт Клиники психосоматической медицины и Рижского университета им. Страдиня (RSU) Артур Миксонс рассказал о вегетативной дистонии, ее типичных симптомах, лечении, профилактике и о том, как себя вести окружающим.

У всех эмоциональных реакций есть и физический компонент

По Международному классификатору болезней (SSK-10), соматоформная вегетативная дисфункция, или вегетативная дистония, характеризуется двумя основными принципами: первый - объективно присутствующие симптомы возбуждения вегетативной нервной системы (например, учащенное сердцебиение, чрезмерная потливость, дрожь, страх и тревожность по поводу возможных соматических расстройств); второй - у пациентов имеются субъективные жалобы на неспецифические или переменные ощущения, такие как преходящая, ноющая и острая боль, жжение, тяжесть, опухание или растяжение, которые пациент связывает с конкретным органом или системой органов.

Доктор Миксонс, говоря о вегетативной дистонии, отмечает, что "главный вопрос в том, как мы вообще смотрим на психические расстройства".

"Скажем, приходит пациент и называет беспокоящий его симптом - сухость во рту, сильное сердцебиение, еще что-нибудь. Однако если мы будем руководствоваться исключительно критериями SSK-10, то сможем поставить ему несколько диагнозов. Если мы говорим о соматоформной вегетативной дисфункции, то, вероятно, органических патологий у него не будет", - говорит психотерапевт.

Следовательно, у пациента с вегетативной дистонией c органом, на который есть жалоба (например, сердце) обычно все в порядке, но есть функциональные изменения. При малейшей тревоге внезапно могут появиться тахикардия, учащенное дыхание, головокружение, обмороки и другие симптомы.

"[Пациент] интерпретирует проявление симптома исключительно как телесный феномен - у меня что-то с сердцем не в порядке", - рассказывает доктор Миксонс. Однако после анализов обнаруживается, что никаких изменений в органах нет".

Поэтому, прежде чем ставить диагноз "соматоформная вегетативная дисфункция", очень важно провести исследование, чтобы исключить другие возможные причины нарушения.

"Я не могу сразу сказать - у вас паника, у вас вегетативная дистония. Нужно провести адекватные обследования, чтобы выяснить, что у пациента нет аритмии, проблем с сердечными клапанами или какой-либо формы миокардита. Мы не должны это пропустить.

Если все сделано и никаких проблем не обнаружено, тогда мы будем думать, что это расстройство функционального характера, которое, вероятно, имеет эмоциональную основу (...). Но когда мы говорим о соматоформной вегетативной дисфункции, сложность в том, что пациент видит в этом лишь физическую проблему и не замечает эмоциональную".

Доктор Миксонс отмечает, что у всех эмоциональных реакций есть и физический компонент, например, когда мы напуганы - у нас учащается сердцебиение. В свою очередь у пациентов с вегетативной дистонией отсутствует способность распознать связь этих вещей.

"Поэтому в каждой ситуации, когда человек замечает какой-то симптом, он находит ему только физическое объяснение", - рассказывает психотерапевт. В качестве примера специалист приводит поездку в общественном транспорте, во время которой человеку становится плохо. "Обычно он объясняет это тем, что не хватает воздуха или становится слишком жарко. Конечно, никто не исключает [влияния внешних факторов], но мы призываем подумать, может, есть что-то еще", - говорит доктор Миксонс.

"У людей с вегетативной дистонией часто происходит так: они куда-то едут, сидят, о чем-то думают - появляется симптом. В момент появления симптома сознание полностью фокусируется на нем, и человек забывает, о чем думал до этого. Чаще всего люди действительно вспоминают лишь этот физический дискомфорт и забывают обо всем, что ему предшествовало".

Диагноз может поставить только специалист

"Если говорить только о физических симптомах у пациентов обычно относительно легко, то искать эмоциональные причины, которые на самом деле за этим стоят, гораздо сложнее ", - отмечает психотерапевт.

Специалисты из разных областей медицины могут подходить к диагностике вегетативной дистонии по-разному, указывает врач, но "программа минимум должна быть выполнена обязательно". По крайней мере необходимо провести анализы крови, чтобы увидеть, например, увеличение показателей, которые сигнализируют об инфекции, изменение уровня гормонов, признаки малокровия. Если есть жалобы на сердце, можно сделать электрокардиограмму.

В случае, если были обнаружены какие-либо нарушения или возникают подозрения на их возможное наличие, можно провести дополнительные исследования и назначить соответствующее лечение.

"Если же эти базовые обследования были выполнены, но никаких патологических результатов не обнаружено (нет отклонений от нормы), можно рассматривать вегетативную дистонию. Однако этот диагноз должен поставить специалист", - говорит доктор Миксонс.

"Что мне в определенной степени не нравится, так это то, что люди сами ставят себе диагноз "вегетативная дистония", ведь по критериям SSK-10 симптомы соответствуют, и тут я уже ничего не могу сделать. Ко мне приходит пациент с конкретными жалобами, которому необходимо заключение, и мне нужно ставить диагноз по классификатору SSK-10. Я не могу никаким образом его обойти", - говорит специалист, отмечая, что такой подход не лечит эмоциональные причины, лежащие в основе заболевания.

"Бороться с симптомами легче. Фокусироваться на них не так болезненно - гораздо существеннее обсуждать их публично, - говорит Миксонс. - На уровне подсознания это можно назвать "вторичной пользой заболевания". Это значит, что наличие этих симптомов дает [пациенту] какую-то выгоду". Эти блага могут быть разными - возможность оформить больничный, не посещать мероприятя, на которые человек не хочет идти, и т. д.

"Может, конечно, [быть] физический фактор, скажем, человек в тот день пробежал кросс или постился - тогда есть физические причины: организм обезвожен, появились некие симптомы, и здесь уже меньше связи с эмоциями. Но если человек нормально спал, хорошо ел, не мучил себя, но в этот день он должен поехать к родителям, встретиться с подругой или другом, а ему в это время нужно присматривать за детьми - ясно, что эта ситуация его беспокоит. Понимает ли он, насколько она его беспокоит - это другой вопрос. В данный момент он сосредоточен исключительно на остром симптоме".

Существует также вероятность того, что пациенту важно, чтобы ему поставили хоть какой-нибудь диагноз. Доктор Миксонс объясняет, что для этого может быть несколько причин.

"Во-первых, это то, о чем я уже говорил - использовать диагноз, чтобы показать другим - вот, смотри, оставь меня в покое! Во-вторых, особенно для тех, кто не может понять свои чувства, (...) соматоформная вегетативная дисфункция является чем-то вроде "выхода" - виновником, который говорит о том, что что-то не так.

В этом контексте данная проблема не решается, но так по крайней мере уменьшается тревожность человека, потому что у него вырисовывается некоторая ясность. Ну вот, посмотри - у тебя этот диагноз, поэтому твое сердце так сильно бьется, поэтому с тобой что-то происходит".

Однако проблема заключается в том, что все это успокаивает лишь на время и зачастую диагноз становится вторичным признаком заболевания. В качестве примера специалист приводит случай из своей практики, когда сотрудники одной компании пользовались диагнозом "депрессия" в качестве предлога, чтобы не ходить на работу, хотя их поведение не соответствовало классическим симптомам депрессии. Кроме того, иногда диагностика может быть единственным способом, благодаря которому специалист способен помочь пациенту.

Вопрос на миллион долларов

На вопрос о том, как убедить людей лечить не только физические симптомы, но и эмоциональные, доктор с улыбкой ответил: "Это вопрос на миллион долларов".

"Очень часто пациент приходит и говорит - у меня соматоформная вегетативная дисфункция, у меня приступы паники. Тогда я у этого пациента, который уже побывал у невролога, кардиолога, семейного врача, целителя и еще не знаю где, спрашиваю: "А вы знаете, как эта болезнь появляется?" Он говорит: "Ну что-то не в порядке с нервами". Хорошо, отчасти это правда. Но я у него спрашиваю прямо: "Вы знаете, как именно у вас эти симптомы возникают?" - "Ну, у меня там с нервами что-то". (...)

К сожалению, пациенты часто не понимают, как все происходит на самом деле.

В таких случаях доктор Миксонс показывает своим пациентам, как в мозге рождаются эмоциональные реакции и химический импульс посылается дальше в спинной мозг, что оказывает влияние на нервную, эндокринную и иммунную системы, которые могут вызывать соматические, физические симптомы. Как только человек понимает, что эмоциональное состояние может влиять на физические симптомы - становится понятно, что эта тема важна и должна обсуждаться. Правда, часть пациентов так и не понимают или не верят в то, что эти две вещи связаны между собой.

"Именно поэтому в основе нашей работы должно стоять элементарное разъяснение, что у симптомов может быть эмоциональная основа. (...) Когда пациенту указываешь на эту связь, у него в голове уже начинает формироваться логическая цепочка".

В качестве примера доктор Миксонс рассказал историю одной своей пациентки, мама которой решила передать дочери собственный бизнес. Пациентка этого не хотела, но не могла открыться матери. Каждый раз, когда дочь приглашали на разговор, та находила множество причин, чтобы отложить обсуждение темы на потом.

"И ведь у нее действительно эти симптомы настоящие - она не притворяется. Поэтому ей в скором времени придется сказать - нет, я не хочу. Она знает, что если скажет - да, хорошо, беру, - она будет глубоко несчастна, занимаясь этим делом". В данном случае симптомы будто бы помогают разрешить ситуацию, но на самом деле они просто провоцируют отсрочку в принятии решения.

Симптомы - не выдумка

Точно так же, как и с другими болезнями, в случае с вегетативной дистонией очень важна своевременная помощь.

"Во-первых, конечно, необходимо понимать, что эти симптомы - не выдумка. Они настоящие. Во-вторых, в момент появления первых симптомов важно поинтересоваться у человека, как ему помочь, чтобы он чувствовал себя лучше, - отмечает психотерапевт. - Кого-то нужно подержать за руку, кому-то - подать стакан воды, с кем-то - поговорить, обнять, вывести на свежий воздух: у каждого свои механизмы, помогающие справиться с эмоциональным напряжением".

В противном случае существует риск того, что со временем человек начнет идентифицировать себя с симптомом или заболеванием.

По словам психотерапевта, его пациенты обычно проходят три этапа - сначала они воспринимают симптом как явление, затем - как часть себя и, наконец, - себя как человека с симптомом.

"Симптом становится центральной частью идентичности. И в этом случае может помочь семья - посоветовать человеку обратиться к психотерапевту. Только нельзя настаивать, надо предложить это как опцию".

Отвечая на вопрос, как отличить проявление симптомов от соматической реакции на одну конкретную стрессовую ситуацию, доктор Миксонс возвращается к истории своей пациентки, которая не хочет продолжать бизнес матери. Он отмечает, что здесь важно, что пациентка обратилась за помощью не из-за трудностей коммуникации с матерью - эта причина была выявлена во время общения.

Женщина обратилась к психотерапевту, потому что постоянно "находилась в состоянии тревоги", а также замечала и другие симптомы. Постепенно стало ясно, что мать была связующим фактором в различных жизненных ситуациях: "она звонила пациентке и указывала, что покупать в магазине, что делать на работе, как воспитывать детей".

Исследуя проблемы пациентов таким образом, часто можно выявить одно конкретное событие, которое и стало главной причиной заболевания.

В качестве противоположного примера доктор Миксонс упоминает пациента, который жаловался на проблемы с желудком. (...) И чем больше он думал об этом, тем больше беспокоился. Со временем появлялись и другие симптомы - участилось сердцебиение. В конце концов выяснилось, что симптомы были вызваны диетой пациента и не имели ничего общего с внешним эмоциональным фактором.

Диагноз сам по себе не поможет

Перечень симптомов вегетативной дистонии очень широк, поэтому возникает вопрос, будет ли поставлен диагноз соматоформной вегетативной дисфункции или соматизации.

"Медикаменты делают свое дело, но иногда симптомы проходят, потому что меняется эмоциональный фон", - поясняет специалист. Конечно, не у всех получается диагностировать вегетативную дистонию, но "это будет основной вещью, которую люди обнаружат, если у них будет неправильное представление об их эмоциональном развитии, эмоциональном мире, потому что тогда у любого социального стрессора естественным образом появится [такая реакция]".

Поэтому важно искать и лечить причины заболевания, ведь просто постановка диагноза не поможет пациенту, потому что "диагноз на самом деле не покажет, в какой сфере жизни у конкретного человека проблема. Он показывает, с чем человек сейчас физически сталкивается".

"Если взять любой другой диагноз, там примерно все понятно. Тут какое-то нарушение, тут какое-то образование, травма, перелом, операция, послеоперационные осложнения. Мне хотя бы ясно, откуда все это идет. В случае соматоформной вегетативной дисфункции не известно, откуда начинать, поэтому приходится начинать с нуля", - поясняет психотерапевт. Более того, он считает, что диагноз "вегетативная дистония" было бы правильно ставить в качестве вторичного, но диагностические критерии не позволяют это сделать.

В случаях психических заболеваний часто бывает так, что настоящей причиной их возникновения являются трудности, которые не решались в течение длительного времени, пока не появились какие-либо физические симптомы.

Одни методы не помогут всем

На вопрос о популярных сегодня различного рода духовных практиках, которые учат, что унывать - эгоистично, и способствуют желанию людей подавлять негативные эмоции, доктор Миксонс говорит, что каждый человек ищет наиболее подходящие для себя методы, чтобы справиться с переживаниями.

Хорошо, если человек не отчаивается, а ищет варианты.

"Сегодня широко доступен Интернет. Ты можешь искать варианты, так сказать, какой цвет нравится больше. (...) Чаще люди находят подход, который вызывает у них наименьшее сопротивление. И вдруг появляется практика, которая показывает, что ты можешь чувствовать себя еще лучше. Почему бы не воспользоваться ею?". Однако нужно учитывать, что те, кто эти практики рекомендует, "не рассказывают о всем пройденном пути", вместо этого говорится лишь о результатах, но, возможно, "используя этот метод, человек изменил что-то другое, ликвидировал отношения, например, и сам не заметил этого".

Поэтому вместо того, чтобы слепо принимать какой-либо метод и, например, становиться безразличным ко всему, психотерапевт рекомендует принимать те вещи, которые работают на всех, не забывая, что негативные чувства также являются нормальным явлением.

При лечении симптомов причины не исчезают

На вопрос о правильном лечении вегетативной дистонии доктор Миксон предлагает сравнение с пациентом, у которого из-за избыточного веса сердечная недостаточность, повышенное давление и наличие риска инфаркта миокарда.

"В этом случае, конечно, мы делаем все возможное, чтобы предотвратить возможные последствия инфаркта миокарда. (..) Поэтому мы проводим инвазивное или неинвазивное вмешательство, даем обезболивающие, проводим необходимую текущей ситуации терапию. У пациента с вегетативной дистонией все то же самое. Если он настолько встревожен, что не может выйти на улицу, или спокойно пользоваться общественным транспортом, конечно, мы дадим ему какое-то успокоительное средство, чтобы эти симптомы его меньше беспокоили".

После того как "инфаркт" был предотвращен, выясняются причины риска, например, генетическая предрасположенность, сопутствующие заболевания, образ жизни (диета, физическая активность, вредные привычки и т. д.). Обследование показывает, что причиной стал избыточный вес, малоподвижный образ жизни, курение.

"Эти факторы необходимо учитывать. То же самое с вегетативной дистонией. Если вы, например, находитесь в нездоровых или несчастливых отношениях, в которых постоянно откладываете решение проблемы, или работа вызывает у вас лишь тревогу и отвращение - вот с чего нужно начать. Устранив только симптомы - учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание или чрезмерную потливость, ничего само собой не решится.

Часто пациент сам в состоянии справиться с этими проблемами, но, как и в случае с многими другими расстройствами психического здоровья, наиболее эффективным лечением будет психотерапия, потому что лекарство только устранит симптомы, а не решит проблемы в отношениях", - отмечает специалист.

Доктор Миксонс указывает на ошибки, которые новое поколение психиатров больше не допускает, хотя в прошлом они были обычной практикой.

"Скажем, приходит 30-летний пациент с жалобой на панические атаки, которые начались у него в возрасте 16-18 лет. Он обратился к психиатру, который сказал - вот вам лекарства, их придется пить всю оставшуюся жизнь. Пациент ему верит, ведь врач для него авторитет. Он пьет таблетки, на какой-то период времени чувствует себя спокойно, но не смотря на то, что симптомы уменьшились - проблемы не решены". Схожая ситуация может быть в тех случаях, когда человек думает, что подобные проблемы - наследственность. Например, мама часто находилась в стрессовом состоянии, и тогда человеку начинает казаться, что проблему решить нельзя.

Вегетативная дистония - современная болезнь?

На вопрос, является ли тот факт, что о диагнозе вегетативная дистония в последнее время можно слышать все чаще, свидетельством того, что это современная болезнь, доктор Миксон выдвигает гипотезу, что люди больше нуждаются в потребностях, связанных с вегетативной дистонии, потому что не нужно фокусироваться на основных потребностях - выживании.

"Во времена, когда люди, скажем, жили до/после войны или в советское время, тогда нужно было думать о более простых вещах - как заработать, выжить. Они также, вероятнее всего, чувствовали все вышеперечисленные симптомы, но им нужно было фокусироваться на детях, безопасности родителей, деньгах, еде. Даже если они замечали эти симптомы - просто игнорировали их. Ибо нет смысла о чем-то говорить, если тебя все-равно не слышат".

В качестве примера врач приводит спекуляции на теме связи аутизма с вакцинацией. "Сегодня у нас просто больше знающих и профессиональных коллег, способных наиболее точно поставить диагноз. Это не значит, что подобных случаев стало больше, иногда это может быть просто гипердиагностика, а в свое время была гиподиагностика. То же самое с вегетативной дистонией".

Несмотря на то, что о психическом здоровье говорят все чаще, больных до сих пор стигматизируют, однако доктор Миксон призывает не использовать психические диагнозы легкомысленно и некорректно.

"О [психическом здоровье] могут говорить все больше, но эта тема все равно остается достаточно стигматизированной.

Поэтому сегодня в обществе намного больше людей, которые выходят из шкафа не как геи и лесбиянки, а как люди с вегетативной дистонией. (..)

О депрессии я бы так не сказал. Депрессия очень специфическое заболевание. Одно дело сказать - я чувствую себя депрессивно, и совсем другое - я подавлена. Мне кажется, это было в прошлом году, когда я слышал, как за столиком одного кафе сидела девушка и с улыбкой на лице говорила - "на меня напала депрессия". За редким исключение такое может быть, но часто этот термин употребляется некорректно.

То же самое с вегетативной дистонией - это просто быстрый способ объяснить, как ты себя чувствуешь".

Психотерапевт призывает не осуждать этих людей, а самим быть ответственными и использовать диагноз корректно. Следует также помнить, что человек, у которого развиваются симптомы, не виноват в происходящем.

Тело и психика - одно целое

Отвечая на вопрос о возможной профилактике вегетативной дистонии, доктор Миксон отмечает, что начинать ее нужно в очень раннем возрасте, уменьшая дистанцию с детьми и разговаривая с ними об эмоциональных трудностях, чтобы ребенок понимал, что существуют не только физические, но и эмоциональные переживания.

"Чтобы дети воспринимали свою психику и тело, как единое целое. Что касается подростков и молодых людей - все то же самое. Можно попробовать сначала понять чисто физические причины, которые могли вызвать симптомы. Например, точно также, как и в случае с депрессией, эти симптомы могут стать причиной бессонницы. Нужно поинтересоваться, возможно, есть какие-то соматические факторы, почему человек не спит. Если он сидит до двух часов ночи в смартфоне, выпил три чашки кофе и выкурил 3 сигареты - вряд ли получится уснуть. Но если он старается ложиться спать своевременно, не перевозбуждался в течение дня и не имеет вредных привычек, а уснуть так и не может, возможно, есть смысл подумать, не произошло ли чего-то тревожащего за день. Часто разум не позволяет задумываться об истинных причинах.

Начать можно с разговора с другом или с членом семьи. Если таких нет, или человек не чувствует себя в безопасности, я призываю обратиться за помощью, только сразу после появления симптомов, а не год спустя".

Доктор Миксон призывает обращаться за помощью, не зацикливаясь на каком-то "идеальном" специалисте, если визита к нему приходится ждать очень долго, ведь важно получить помощь как можно быстрее.

Психотерапевт также отмечает, если, на наш взгляд, кому-то нужна помощь, "все, что мы можем предложить - протянуть руку. Протянут ли руку вам в ответ - это уже личный выбор каждого".