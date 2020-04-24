Японцы пересняли в 3D мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену

"Чебурашка: Я нашел друга" вышел в честь японского кукольного сериала о Чебурашке, в котором было 26 эпизодов.

Новый мультфильм рассказывают историю знакомства главных героев. Гену озвучил Такахиро Сакурай, а Чебурашку — Риэ Кугимия.

В 2013 году в Японии вышел мультфильм "Чебурашка" — он состоит из трех историй: "Чебурашка и цирк", "Чебурашка идет в зоопарк" и "Советы Шапокляк".

Чебурашка - персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья". Персонаж стал широко известен после выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" (1969).