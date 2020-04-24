Чулпан Хаматова строила дом в Латвии. Как она проводит самоизоляцию?

Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги.

Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.

У актрисы трое дочерей от разных браков - Ася, Арина и Ия. Они часто фигурируют в ее Instagram-аккаунте. Кроме работы и дел фонда "Подари жизнь", Чулпан много времени уделяет девочкам. Можно увидеть большое количество снимков и видео, сделанных как до пандемии коронавируса, так и во время.

К примеру, актриса и ее семья смотрят фильм "Белорусский вокзал" и играют в шарады.

Достоверно нельзя сказать, что некоторые снимки были сделаны именно в латвийском доме. Но нельзя и исключать вероятность того, что Хаматова приняла решение остаться с семьей на самоизоляции в нашей стране. Тем более что интервью, посвященные сериалу "Зулейха открывает глаза", знаменитость дает "по удаленке".