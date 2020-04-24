Звезда "Колл-центра" Владимир Яглыч стал отцом во второй раз и купил дом рядом с Прилучным

Владимир Яглыч не любит подробно рассказывать о своей личной жизни. Но о рождении второго ребенка он сам сообщил в соцсетях. У пары уже есть старшая дочка Ева.

В квартире семье было бы тесно и они сейчас перебрались в поселок. По сведениям СМИ, стоимость жилого дома там начинается от 50 миллионов рублей (около 625 тысяч евро). Рядом с домой расположено озеро с водопадом. Есть свой фитнес-клуб, рестораны, детские площадки и нетронутая природа.

37-летний Владимир Яглыч окончил Театральный институт имени Б.В. Щукина (курс Е. Князева). Является актером Театра им. Вл. Маяковского. Снимался в таких фильмах, как "Мы из будущего", "Экипаж", "На безымянной высоте", "Один вдох", "Ночь длиною в жизнь" и многих других. В 2015 году он снялся в клипе Полины Гагариной "Я не буду".