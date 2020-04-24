Сб, 25.04.2020
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Киркоров распродает свой гардероб: ужаc в глазах Примадонны, восхищение Собчак и Dolce & Gabbana

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Киркоров показал свой роскошный гардероб и признался, что он шопоголик

Филипп Киркоров

ФОТО: https://www.instagram.com/fkirkorov/коллаж RUS.TVNET

Российского исполнителя Филиппа Киркорова смело можно называть самым большим модником на эстраде. Такой коллекции нарядов, пожалуй, нет ни у кого. Недавно стало известно, что артист распродает свой легендарный гардероб. 

RUS.TVNET решил вспомнить несколько "модных историй", связанных с королем российской эстрады.

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Киркоров показал свой роскошный гардероб и признался, что он шопоголик

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