Киркоров распродает свой гардероб: ужаc в глазах Примадонны, восхищение Собчак и Dolce & Gabbana
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Российского исполнителя Филиппа Киркорова смело можно называть самым большим модником на эстраде. Такой коллекции нарядов, пожалуй, нет ни у кого. Недавно стало известно, что артист распродает свой легендарный гардероб.
RUS.TVNET решил вспомнить несколько "модных историй", связанных с королем российской эстрады.
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