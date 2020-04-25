Список онлайн-трансляций на 25 апреля: запись с Хворостовским, Григорий Лепс и группа "Хлеб"

Концерты

17:00 - онлайн-концерт Григория Лепса. Гостями шоу "Иди и смотри" станут EMIN, Александр Панайотов и Тимур Родригез. Трансляцию осуществляет кинотеатр Okko.

19:00 - концерт группы "Хлеб". Он будет проходить в "Яндекс Эфире". Артисты исполнят свои самые популярные хиты.

19:00 - концерт Вадима Репина и Клары-Джуми Кан. В программе — музыка Баха, Равеля. Тансляция зала имени Чайковского.

Галерея: группа "Хлеб" в Таллинне

Театр и балет

17:00 - постановки "Кармен" и "Вальпургиева ночь". Представляет Государственный Московский Театр Балета Классической Хореографии. Пройдет в "Яндекс.Эфире.

17:00 - Пермский Театр-Театр представит спектакль "Летучий корабль" на музыку Юрия Энтина и Максима Дунаевского.

17:00 - Балтийский дом покажет трансляцию спектакля "Москва-Петушки" по мотивам одноименной работы Венедикта Ерофеева. Постановка Андрея Жолдака.

17:30 - Гамбургский балет. "Дама с Камелиями" Джона Ноймайера.

18:00 - Постановка "Тестостерон" Театра Пушкина. Это история про самую странную свадьбу на свете.

19:00 - Большой театр транслирует балет "Герой нашего времени".

Композитор — Илья Демуцкий, хореограф-постановщик — Юрий Посохов, режиссер-постановщик, художник-постановщик и автор либретто — Кирилл Серебренников. После трансляции запись будет доступна еще сутки.

19:00 - Постановка "Игры одиноких" Театра Вахтангова. В ролях: Андрей Зарецкий, Ольга Тумайкина, Андрей Ильин и Елена Сотникова. Режиссер Михаил Цитриняк.

19:00 - Постановка "Священный огонь" с Сергеем Безруковым от МХТ имени Чехова.

19:00 - театр Мастерская покажет драму "Дни Турбиных" в постановке Григория Козлова.

19:00 - спектакль "Человек в футляре" с Валерием Дьяченко, Ольгой Карленко. Транслирует ТЮЗ Брянцева.

Опера

19:00 - Геликон опера - концерт "Болящий дух врачует песнопенье" в рамках фестиваля "Медицина как искусство".

19:00 - Новая опера - концерт "Гала-опера".

20:00 - театр имени Наталии Сац - детский хоррор "Лес, ведьма и горящий шкаф" (по опере "Гензель и Гретель").

до 01:30 (26 апреля) можно посмотреть запись трагедии Верди "Травиата" Метрополитен-опера. Это спектакль 2012 года, поставленный Вилли Деккером, сыграли Натали Дессе и Дмитрий Хворостовский.

Дмитрий Хворостовский ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET