"Мы знаем о тебе что-то неприличное": Cert.lv предупреждает об интернет-мошенниках

Ранее подобные письма были разосланы на русском и латышском языках. Как отмечает Cert.lv, злоумышленники пишут, что знают пароль от вашей э-почты. Пароль он действительно может показаться знакомым - вот только он получен из каких-то исторических данных, например, с какого-нибудь портала, где человек регистрировался.

Если вы получите такое письмо, Cert.lv призывает людей отметить его как спам, что бы технические службы могли побыстрее разобраться с его авторами и прекратить рассылку.

Brīdinājums! Jauns šantāžas e-pastu vilnis, kuros apgalvots, ka ļaundaris par lietotāju ievācis sensitīvu informāciju, kamēr apmeklētas "18+" vietnes. E-pastā norādīta arī lietotāja parole, kas iegūta kādā no vēsturiskajām datu noplūdēm.

Vairāk: https://t.co/11gFwCRtRl pic.twitter.com/p8JSpTH58Y — CERT (@certlv) April 24, 2020

Разумеется, не надо никому ничего платить и вообще вступать в какую-либо коммуникацию с мошенниками. На всякий случай стоит запустить антивирусную программу и сменить пароли.

Cert.lv - структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета с различными задачами, среди которых - вопросы безопасности в интернете.