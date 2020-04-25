Сб, 25.04.2020
На мой вопрос следователю, что было бы, если бы я его не искала, мне было отвечено: вашего сына похоронили бы, как безродного... Юлия Вади, мать погибшего молодого человека

"Мы знаем о тебе что-то неприличное": Cert.lv предупреждает об интернет-мошенниках

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ФОТО: Pixabay

"У нас есть информация, что ты посещал сайты для взрослых, и мы расскажем об этом твоей семье, друзьям и коллегам" - такие письма на английском языке на свою электронную почту получили многие жители Латвии и Европы. Cert.lv сообщает, что это попытка мошенничества и никакой подобной информации у неизвестных злоумышленников нет. 

Ранее подобные письма были разосланы на русском и латышском языках. Как отмечает Cert.lv, злоумышленники пишут, что знают пароль от вашей э-почты. Пароль он действительно может показаться знакомым - вот только он получен из каких-то исторических данных, например, с какого-нибудь портала, где человек регистрировался. 

Если вы получите такое письмо, Cert.lv призывает людей отметить его как спам, что бы технические службы могли побыстрее разобраться с его авторами и прекратить рассылку. 

Разумеется, не надо никому ничего платить и вообще вступать в какую-либо коммуникацию с мошенниками. На всякий случай стоит запустить антивирусную программу и сменить пароли. 

Cert.lv - структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета с различными задачами, среди которых - вопросы безопасности в интернете. 

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