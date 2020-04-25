Forbes: Рэпер Канье Уэст официально объявлен миллиардером

Канье оценил свои личные финансы и собственный капитал в 1,3 миллиарда долларов (примерно 1,2 миллиарда евро).

Эта цифра включает в себя его долю в линии кроссовок Yeezy в 1,26 млрд долларов (около 1,1 млрд евро).

Кроме того, Forbes заявил, что в отчете об активах, предоставленных им командой Уэста, перечислено 17 миллионов долларов наличными (15 миллионов евро) и 35 миллионов акций (примерно 32,3 миллиона евро).

Другие известные активы, по словам команды рэпера, находятся в активах его собственности - недвижимость на 81 миллион долларов (74,8 миллиона евро) и земля на 21 миллион долларов (примерно 19,4 миллиона евро).

Уэст и его жена, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, как известно, владеют несколькими объектами недвижимости в Лос-Анджелесе и Вайоминге.

Что касается музыки, то 42-летний Канье - один из самых продаваемых артистов за последние 20 лет.

В целом, его лейбл GOOD Music и права на его музыку стоят не менее 90 миллионов (около 83 миллионов евро), подсчитал Forbes.

Тем не менее, Forbes, указал, что Уэст имеет и долги в размере около 100 миллионов долларов (около 92 миллионов евро).

Галерея: Ким Кардашьян и Канье Уэст