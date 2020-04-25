Звезда клипа "Эскпонат" снялась в первом сериале, который создан полностью дистанционно

В новом сериале "Все вместе" герои Юлии Топольницкой, Данилы Якушева ("Горько!", "Одноклассницы") и Даниилы Вахрушева ("Физрук", "Бывшие") встречаются в видеочатах со своими друзьями и обсуждают жизнь в режиме самоизоляции.

"Все вместе" – это первый сериал, полностью созданный дистанционно. Ни один член съемочной группы не покинул квартиру во время подготовительного и съемочного периода.

Все оборудование и реквизит актеры получили в специальных боксах, которые им доставили курьеры. Режиссер Виктория Кравченко осуществляла коммуникацию в онлайн-формате.

Первая серия выйдет уже 27 апреля на сервисе Оkko. Всего запланировано восемь эпизодов.

Видео: Трейлер сериала "Все вместе"