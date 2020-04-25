"Надоело. Я буду стричься налысо": Лолита Милявская сняла на видео, как отрезает волосы

"Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой, нет. Просто надоело, все это надоело. Я буду стричься налысо! Сейчас, на ваших глазах, просто налысо! О, круто!", - прокомментировала свои действия с ножницами в руках певица.

Впрочем, подписчики лысую Лолиту так и не увидели - на видео она обрезала 15-20 сантиметров локонов, сохранив длину волос чуть ниже плеч.

Может быть, действия с машинкой для бритья и бритвой остались за кадром, и скоро мы увидим совершенно новую Лолиту? Покажет время.