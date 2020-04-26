Резонансные слова Тодоренко: последствия, комментарии Собчак, Муцениеце и других

За последние несколько дней блогер и телеведущая Регина Тодоренко стала самой обсуждаемой персоной в медиапространстве. О ее резонансных высказываниях о женщинах, которые подвергаются домашнему насилию написали десятки солидных изданий. Девушка подверглась нешуточной травле в соцсетях, а представители шоу-бизнеса присоединились к обвинениям, но были и такие, кто высказался в защиту.
Торговые марки и бренды с кем у актрисы были заключены рекламные контракты сообщили о пересмотре своих договоров. Пока точно неизвестно, какие компании заявили о прекращении сотрудничества с блогером, но рекламный пост с соком J7 уже исчез из Instagram-аккаунта Регины.
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