Пн, 27.04.2020
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Резонансные слова Тодоренко: последствия, комментарии Собчак, Муцениеце и других

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Скандальные интервью Регины Тодоренко

Регина Тодоренко

ФОТО: https://www.instagram.com/reginatodorenko коллаж RUS.TVNET

За последние несколько дней блогер и телеведущая Регина Тодоренко стала самой обсуждаемой персоной в медиапространстве. О ее резонансных высказываниях о женщинах, которые подвергаются домашнему насилию написали десятки солидных изданий. Девушка подверглась нешуточной травле в соцсетях, а представители шоу-бизнеса присоединились к обвинениям, но были и такие, кто высказался в защиту. 

Торговые марки и бренды с кем у актрисы были заключены рекламные контракты сообщили о пересмотре своих договоров. Пока точно неизвестно, какие компании заявили о прекращении сотрудничества с блогером, но рекламный пост с соком J7 уже исчез из Instagram-аккаунта Регины. 

Если вы пропустили начало и развитие этой истории, то RUS.TVNET постарался структурировать и пересказать: 

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Скандальные интервью Регины Тодоренко

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