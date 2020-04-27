Как звёзды провели эти выходные: спорт, селфи и Сергей Лазарев - ангел

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, как звёзды провели свои выходные. На этот раз российские знаменитости много занимались спортом и делали селфи.
Алиса Вокс (бывшая солистка группы "Ленинград") пишет, что уже несколько дней ходит по квартире абсолютно голая и накидывает халат, только, когда приходит курьер
Катерина Шпица предалась воспоминаниям и опубликовала фото, когда она была блондинкой
Ирина Шейк на самоизоляции взялась за чтение, но выбор книги устроил не всех её подписчиков
У Маркуса Ривы в ленте всё как обычно - фото идеального пресса
Всё на месте и у Яны Кошкиной
Дина Арбенина решила совместить игру на гитаре с ходьбой по беговой дорожке. Нужно взять на заметку!
Вся в спорте и телеведущая Екатерина Андреева, которая занимается вместе с котом
Певица Рита Dакота отпраздновала 2,5 года своей дочери с бывшим мужем Владом Соколовским и его семьей. В торжестве принял участие и новый молодой человек певицы. Рита уверена, что именно такими должны быть отношения после развода, если есть общий ребёнок
Иван Охлобыстин сообщил, что за время карантина он "разожрался" и теперь сосредоточится на кефире и гантелях
А вот Николая Баскова, похоже, не беспокоит проблема лишнего веса!
Чувственное фото от Ольги Серябкиной
Сергей Лазарев - ангел!
Любовь Успенская о чём-то призадумалась в ванной комнате
Андрей Григорьев-Апполонов провёл месяц в родном Сочи. Кажется, пора возвращаться в Москву!
Певица Юлианна Караулова отметила своё 32-летие. Только посмотрите, какие гости посетили торжество!
Нарядное селфи от Саши Бортич
Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!