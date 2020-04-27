Пн, 27.04.2020
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Как звёзды провели эти выходные: спорт, селфи и Сергей Лазарев - ангел

ФОТО: instagram.com/alisavox/apollonov_ag/yana_koshkina_official

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, как звёзды провели свои выходные. На этот раз российские знаменитости много занимались спортом и делали селфи.

Алиса Вокс (бывшая солистка группы "Ленинград") пишет, что уже несколько дней ходит по квартире абсолютно голая и накидывает халат, только, когда приходит курьер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Катерина Шпица предалась воспоминаниям и опубликовала фото, когда она была блондинкой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ирина Шейк на самоизоляции взялась за чтение, но выбор книги устроил не всех её подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У Маркуса Ривы в ленте всё как обычно - фото идеального пресса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Всё на месте и у Яны Кошкиной

Дина Арбенина решила совместить игру на гитаре с ходьбой по беговой дорожке. Нужно взять на заметку!

Вся в спорте и телеведущая Екатерина Андреева, которая занимается вместе с котом

Певица Рита Dакота отпраздновала 2,5 года своей дочери с бывшим мужем Владом Соколовским и его семьей. В торжестве принял участие и новый молодой человек певицы. Рита уверена, что именно такими должны быть отношения после развода, если есть общий ребёнок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Иван Охлобыстин сообщил, что за время карантина он "разожрался" и теперь сосредоточится на кефире и гантелях

А вот Николая Баскова, похоже, не беспокоит проблема лишнего веса!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чувственное фото от Ольги Серябкиной

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сергей Лазарев - ангел!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Любовь Успенская о чём-то призадумалась в ванной комнате

Андрей Григорьев-Апполонов провёл месяц в родном Сочи. Кажется, пора возвращаться в Москву!

Певица Юлианна Караулова отметила своё 32-летие. Только посмотрите, какие гости посетили торжество!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нарядное селфи от Саши Бортич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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