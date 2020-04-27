Как звёзды провели эти выходные: спорт, селфи и Сергей Лазарев - ангел

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Дина Арбенина решила совместить игру на гитаре с ходьбой по беговой дорожке. Нужно взять на заметку!

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Певица Рита Dакота отпраздновала 2,5 года своей дочери с бывшим мужем Владом Соколовским и его семьей. В торжестве принял участие и новый молодой человек певицы. Рита уверена, что именно такими должны быть отношения после развода, если есть общий ребёнок

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