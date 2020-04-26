Литва: несовершеннолетний автоводитель устроил погоню по лесу

Полицейские решили машину остановить, однако, водитель не выполнил их просьбу и решил удрать - по проселочным дорогам и лесу. Однако, у него ничего не получилось и полицейские его задержали.

Оказалось, что юноше 17 лет и у него нет водительских прав. Корме того, машина была без техосмотра и страховки.

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