Литва: несовершеннолетний автоводитель устроил погоню по лесу

Утром 17 апреля внимание экипажа литовской дорожной полиции привлек автомобиль Audi. За рулем находился юноша, который выглядел очень молодо.
Полицейские решили машину остановить, однако, водитель не выполнил их просьбу и решил удрать - по проселочным дорогам и лесу. Однако, у него ничего не получилось и полицейские его задержали.
Оказалось, что юноше 17 лет и у него нет водительских прав. Корме того, машина была без техосмотра и страховки.
Видео: погоня в Литве
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