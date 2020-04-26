Вс, 26.04.2020
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Литва: несовершеннолетний автоводитель устроил погоню по лесу

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Утром 17 апреля внимание экипажа литовской дорожной полиции привлек автомобиль Audi. За рулем находился юноша, который выглядел очень молодо.

Полицейские решили машину остановить, однако, водитель не выполнил их просьбу и решил удрать - по проселочным дорогам и лесу. Однако, у него ничего не получилось и полицейские его задержали. 

Оказалось, что юноше 17 лет и у него нет водительских прав. Корме того, машина была без техосмотра и страховки. 

Видео: погоня в Литве

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