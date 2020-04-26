"Совсем недавно он был веселым и живым". Noize MC посвятил клип чернобыльцам и нынешним медикам

В своем профиле в Instagram Noize MC написал, что "говорят, получив смертельное ранение, человек может вообще не почувствовать боли. Наше сознание настолько поглощено переплавкой безудержной полифонии внешнего хаоса и нестройного хора внутренних голосов в связный нарратив, что даже при столкновении с глобальной угрозой отказывается отвлекаться от этого занятия", - написал он.

Также Noize MC рассуждает о начале пандемии коронавируса и призывает вспомнить, как самого начала смотрели на "паникеров", ломились на шашлыки и не хотели брать во внимание статистику по Италии. Популярную отмашку "от гриппа умирают больше" музыкант сравнивает с тем, как отмахивались от предвестников извержения вулкана в Помпее 2000 лет назад"

"Мы вместе с видеографом Алексеем Тереховым представляем вашему вниманию клип на песню "26.04" и посвящаем эту работу всем людям, жертвующим своими жизнями и здоровьем ради спасения других", - написал он.

Как передает "Медуза", выручка от сингла будет передана в фонд помощи медикам "Вблагодарность".