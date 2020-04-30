Инфаркты и инсульты: каковы их симптомы и варианты профилактики

Строго говоря, счастливчиками являются те, для кого эти проблемы со здоровьем минимальны и не имеют необратимых последствий, но бывают случаи, когда последствиями становятся длительные неврологические расстройства, инвалидность и даже смерть.

Часто тело заранее сигнализирует о приближении недуга, но многие либо не замечают этих признаков, либо просто не распознают их.

Основной причиной инсульта и сердечного приступа является недостаточное кровоснабжение сосудов, что приводит к закупорке или разрыву. Ежедневная профилактика необходима, чтобы максимально избежать этих заболеваний.

Жестокая реальность

Статистические данные Европейского комитета по инсульту свидетельствуют, что в Западной Европе из 100 тысяч жителей ежегодно от инсульта страдают от 200 до 250 человек. В Восточной Европе показатели еще более серьезные: на 100 тысяч жителей приходится 300-500 человек, страдающих этим недугом.

В Латвии в медицинских учреждениях ежегодно проходят лечение в среднем 7 тысяч человек, что является достаточно существенным показателем, чтобы воспринимать это заболевание как серьезную угрозу в сфере здравоохранения. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на 100 тысяч жителей в год приходится около 203 смертей, и это один из худших показателей в Европейском союзе.

В Эстонии этот показатель - 56, а в Европе - в среднем 64. В общей сложности в мире от инсульта ежегодно умирают 6 миллионов человек.

Что такое инсульт?

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное инфарктом или кровоизлиянием в мозговое вещество.

Инсульт делится на два типа:

● Закупорка сосудов;

● Разрыв сосудов (редко).

Восстановление часто занимает много времени, но очень сильно зависит от того, какая часть мозга поражена и насколько велик ущерб. К сожалению, последствия инсульта могут привести к инвалидности и часто вызывают паралич на всю оставшуюся жизнь.

Инфаркт: эта болезнь имеет несколько предвестников

Сердечный приступ чаще всего приходит "громыхая" - его можно заметить даже за месяц. Есть несколько явных признаков, на которые стоит обратить внимание:

● Внезапная усталость или слабость: когда артерии сжимаются, сердце получает гораздо меньше крови, поэтому, когда работа сосудистой системы усложняется, возникают сонливость и усталость.

● Проблемы с дыханием: легкие не могут получить достаточно кислорода, если сердце не получает достаточно крови.

● Головокружение и холодный пот: если появляется холодный пот и головокружение - следует немедленно обратиться к врачу! Недостаточное кровоснабжение мозга может привести к смерти!

Что вызывает сердечный приступ или инсульт?

Профилактика здоровья - это основа для того, чтобы избежать заболеваний подобного рода, вызывающих цереброваскулярные нарушения, такие как атеросклероз, гипертония или васкулит. Основной профилактической мерой является здоровый образ жизни и диета. К сожалению, главным возбудителем этого заболевания является высокий уровень холестерина.

Повышенный уровень холестерина отрицательно влияет на весь кровоток - он увеличивает образование тромбов в кровеносных сосудах, а также развивает воспалительные процессы в кровотоке.

Как предотвратить инфаркт или инсульт?

Профилактическое лечение также означает смену образа жизни, если оно включает отказ от вредных привычек, таких как курение, малоподвижный образ жизни и несбалансированное, нездоровое питание.

Для поддержания здоровья сосудов важно быть физически активным, стимулируя движение кислорода в крови. Для профилактики можно применять природные средства, которые могут органически поддерживать в нашей крови и в теле активный беспрепятственный поток, что снизит риск инсульта или сердечного приступа.

Известны природные статины, или вещества, препятствующие предотвращению сосудистых заболеваний, образованию тромбов и повышению кровяного давления: монаколин и наттокиназа. Наттокиназное вещество было впервые обнаружено в соевых бобах японским ученым Хироюки Суми, который случайно заметил, что когда наттокиназа вводится в тромб, а температура тела человека достигает 37 градусов, тромб растворяется спустя 18 часов. Важно понимать, что это ценный поворот в науке, позволивший предотвратить развитие различных сосудистых заболеваний или внезапное образование тромбов.

Сделайте свое здоровье своим приоритетом. Не только приобщайтесь к здоровому и активному образу жизни, но и проводите профилактику организма изнутри!