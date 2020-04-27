"Она еле движется, обколота лекарствами": Екатерина Варнава получила травму

Травму она получила во время подготовки к передаче. По словам партнера Варнавы Дениса Тагинцева, она просто поскользнулась на ровном месте и получила растяжение связок. Несмотря на боль, Екатерина решила выйти на паркет и исполнить заготовленный номер.

"У Кати серьезная травма. Она еле движется, обколота лекарствами, и через все тело у нее ленты", - объяснил ведущий шоу Андрей Малахов.

Партнер по номеру переживал за Екатерину, ведь при такой травме нужно несколько недель ходить в гипсе. Но был найден специалист, который помог без гипса, а Варнава смогла выступить.

Жюри проекта были растроганы такой храбростью и самоотдачей Екатерины.