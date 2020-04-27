Пн, 27.04.2020
"Как Латвия стала мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса?" Заголовок в Daily Telegraph
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Она еле движется, обколота лекарствами": Екатерина Варнава получила травму
1

"Она еле движется, обколота лекарствами": Екатерина Варнава получила травму

Екатерина Варнава

ФОТО: instagram.com/kativarnava

Популярная юмористка и телеведущая Екатерина Варнава призналась, что она с детства мечтала танцевать на сцене, но у женщины смещены диски в позвоночнике. Ко всему недавно она получила травму на шоу "Танцы со звездами". Об этом пишет StarHit.ru. 

Травму она получила во время подготовки к передаче. По словам партнера Варнавы Дениса Тагинцева, она просто поскользнулась на ровном месте и получила растяжение связок. Несмотря на боль, Екатерина решила выйти на паркет и исполнить заготовленный номер. 

"У Кати серьезная травма. Она еле движется, обколота лекарствами, и через все тело у нее ленты", - объяснил ведущий шоу Андрей Малахов.

Партнер по номеру переживал за Екатерину, ведь при такой травме нужно несколько недель ходить в гипсе. Но был найден специалист, который помог без гипса, а Варнава смогла выступить.

Жюри проекта были растроганы такой храбростью и самоотдачей Екатерины. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ