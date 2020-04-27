"Grazie, мужики, это огнище": Итальянцы записали свою версию песни "Полковнику никто не пишет"

Итальянцы исполнили хит "Би-2" на русском языке, но композииция всё равно приобрела новые оттенки из-за изменённой аранжировки. Перепеть "Полковника" группе LITHIO показалось недостаточно и музыканты сняли клип на свой кавер.

Интересно, что итальянская версия перекликается с оригинальным клипом, который в своё время стал трейлером к фильму "Брат 2". LITHIO перенесли действие клипа в Италию.

В комментариях к видеоклипу очень много сообщений на русском языке и большая часть из них положительная.

"Grazie, мужики, это огнище", - написала группа "Би-2" в своём Instagram.