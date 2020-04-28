"Женщина не могла есть 15 часов": Рижане о съемке клипа в жанре хоррор на студии LNT

- Для начала хочется спросить про название песни, что оно означает? Какой смысл вы вкладывали?

- По-моему, всех в этом мире привлекает что-то мистическое и необычное, "Седьмая раса" - не исключение .

Это наш взгляд на какие-то сверхсущества, которые выглядят не так, как все, или же имеют какие-то навыки (способности), которых нет у обыкновенных людей.

- Клип наполнен демоническими образами. Кто их придумал и делал грим?

- Так сложилось, что демонические образы и тяжелая музыка - это уже неделимые вещи. Образы придумывали сами, а вот создавать их нам помогала прекрасный мастер тату Гундега Барздайне (Gundega Bārzdaine). Ее работы по гриму нам показал режиссер этого клипа, и мы сразу захотели с ней поработать.

- Такие визуальные решения - это не новинка. Чьим творчеством вы вдохновлялись?

- Весь видеоряд – это целииком и полностью заслуга нашего режиссера, мы стараемся не лезть в съемочный процесс. Конечно, мы обговаривали, как бы мы хотели, чтобы это выглядело и как мы представляем эти образы у себя в голове, но в день съемки мы полностью отдаемся в руки режиссера. А чьим конкретно творчеством мы вдохновлялись, уже трудно ответить, так как увлекаемся такой музыкой со школьной скамьи и у каждого есть свои любимые группы.

Undusted ФОТО: Пресс-фото

- Расскажите подробнее про режиссера? Как вы решили с ним поработать?

- Режиссера зовут Петерис Валдманис (Pēteris Valdmanis). Наш барабанщик случайно увидел видео на Facebook. Это было так называемое "трип-видео", где его знакомые куда-то ездили отдыхать. Видео было очень интересно снято, со множеством необычных эффектов и нестандартных ракурсов. Он попросил своего друга познакомить его с режиссером, что друг любезно и сделал. Теперь, как результат этого знакомства, у нас совместная работа - The Seventh Race.

- Где проходили сами съемки? Что в них было самым тяжелым?

- Съемки проходили на студии LNT. Самое тяжелое в любой съемке - это подготовка, а когда уже все готово и начинается сам процесс, то время летит незаметно!

- В клипе были задействованы актеры? Кто согласился примерить эти пугающие костюмы?

- Это очень отважные люди! (Смеется.) Ходить полуголыми 15 часов не каждый сможет, а наша женщина-демон из-за грима не могла еще и есть в течении 15 часов.

- Сейчас, в период пандемии, популярны онлайн-концерты. Есть ли у вас идея тоже сделать прямой эфир?

- Мы уже пару лет назад делали такой эксперимент, но качество картинки и звука нас не устроило. Возможно, мы еще вернемся к этому немного позже.

Видео: Undusted - The Seventh Race