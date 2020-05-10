Бесстрашная муза Александра Петрова: Стася Милославская, которая называет себя "барахольщицей"

"В глобальном смысле для меня самое страшное - это потерять память. Я барахольщица, храню все воспоминания о людях и событиях, и мне страшно в одно утро проснуться и все забыть", - признается Стася.

Роман с Александром Петровым

В центре внимания СМИ Милославская оказалась в июле 2019 года после того, как появилась новость о том, что она якобы стала причиной расставания Александра Петрова с Ириной Старшенбаум.

Слухи о расставании звездной пары возникли после того, как Милославская появилась на шоу Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Примечательно, что раньше в нем принимала участие Старшенбаум, но больше ее там нет.

Еще недавно в разговорах с журналистами актер называл Старшенбаум своей музой. Встречаться они начали в 2015 году на съемках фильма Федора Бондарчука "Притяжение", а в 2017-м объявили о помолвке.

О совместном посещении спектакля свидетельствуют фотографии в Instagram Милославской. Журналисты утверждают, что потом актриса последовала в гримерку к Петрову, а после они вышли, держась за руки.

В СМИ есть предположения, что искра между артистами вспыхнула еще в 2018 году во время совместной работы над картиной "Стрельцов", где они играли мужа и жену.

Они познакомились именно на этих съемках. Петрову досталась главная роль, а Анастасия, по сюжету, перевоплотилась в жену легендарного футболиста.

Пользователи Сети, особенно поклонники Старшенбаум, отреагировали на эти новости резко - хейтеры моментально засыпали страницу Стаси комментариями с требованием прекратить отношения с Александром.

Если говорить про злые комментарии, то Милославская отметила, что в ее сторону летит много хейта, но он в нее не попадает.

"Я не буду сидеть и плакать над комментарием, но мне интересно узнать, откуда этот хейт идет. Когда я начинаю анализировать, то мне становится жалко людей, которые все это пишут", - говорит актриса.

Милая внешность Стаси может обмануть, она называет себя "девочкой с характером" и "за словом в карман не полезет". Сначала актриса пыталась реагировать на злые комментарии, но потом поняла, что не стоит.

Сейчас пара счастлива и не скрывает свои романтические отношения.

Петров трогательно поздравил любимую с юбилеем, а в качестве главного подарка принес ей котенка, который был спасен зооволонтерами и найден артистом по объявлению.

"Малышке Саманте всего 2 месяца, я просто увидел ее в соцсетях и понял: вот она. Мы давно решили, что хотим взять кота", - сказал актер журналистам.

Александр и Стася считают, что помогать животным очень важно. Актеры призывают спасать любых питомцев и помогать зоозащитникам.