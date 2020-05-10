Бесстрашная муза Александра Петрова: Стася Милославская, которая называет себя "барахольщицей"
4 мая свой юбилей отметила возлюбленная популярного актера Александра Петрова Стася Милославская. Девушке исполнилось 25 лет. В рамках рубрики "Звезда недели" рассказываем об этой молодой актрисе.
Семья и карьера в кино
Полное имя Стаси - Анастасия.
Она родилась в творческой семье. Отец девушки - радиоведущий и музыкант, а мама - очень разносторонняя личность: она работала переводчиком, моделью и даже певицей.
Будучи ребенком, Стася занималась музыкой - училась игре на фортепиано и пела в хоре.
Любопытный факт: в школьные годы Милославская занималась акробатическим рок-н-роллом и классическим балетом.
Театром она стала увлекаться еще в подростковом возрасте. Сначала это были занятия в театральной студии, а потом Стася поступила в Школу-студию МХАТ. Позже она попала в театральную труппу.
Ее дебют в кино состоялся в 2016 году. Это была роль в фильме "Коробка" (Настя).
В 2019 году она снялась в фильме о 90-х - "Бык". За роль Тани в этой картине молодая актриса была номинирована на премию "Золотой орел".
Видео: Трейлер фильма "Бык"
На премьере фильма "Бык" произошел забавный случай. Репортер задал Стасе вопрос о ключевых событиях 90-х, но "на нервах" она ответила: "Был пунш Белого дома" (вместо путч).
А во время получения премии "Кинотавр" прямо на сцене у девушки развязалось платье-халат.
Еще одной яркой ролью для Стали стал персонаж в музыкальном сериале "90-е. Весело и громко" - Женя.
В интервью порталу Peopletalk.ru актриса призналась, что однажды с ней произошел очень странный случай. Связан он был с работой.
"Однажды мне пришлось на пробах вести диалог с плюшевой игрушкой и танцевать ей стриптиз, а кастинг-директор все это снимал на камеру", - рассказала девушка.
Привычки, страхи и любимая еда
"Я против того, чтобы наказывать себя, ограничивать - все имеет право быть, но в рамках нормы. Я не сладкоежка, с детства люблю чипсы, мне родители все время запрещали их есть (хотя папа все равно покупал). У меня дома полный шкаф чипсов, еще очень люблю Макдональдс", - призналась Стася в интервью Peopletalk.ru.
С ее слов, она всегда ценит честность и не любит "мутных и тщеславных людей". Пока актрисе везет с окружением и таких рядом с ней нет.
Любопытный факт: Стася Милославская пять лет собирает виниловые пластинки.
"Изначально я думала, что коллекция будет состоять только из саундтреков моих любимых фильмов. Мне очень много пластинок дарят друзья, что-то я привожу из разных стран", - отмечает она.
Тем не менее у этой смелой девушки есть страхи и фобии. У нее трипофобия, а также она боится гусениц и плесени. Но самый большой ее страх - потерять память.
"В глобальном смысле для меня самое страшное - это потерять память. Я барахольщица, храню все воспоминания о людях и событиях, и мне страшно в одно утро проснуться и все забыть", - признается Стася.
Роман с Александром Петровым
В центре внимания СМИ Милославская оказалась в июле 2019 года после того, как появилась новость о том, что она якобы стала причиной расставания Александра Петрова с Ириной Старшенбаум.
Слухи о расставании звездной пары возникли после того, как Милославская появилась на шоу Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Примечательно, что раньше в нем принимала участие Старшенбаум, но больше ее там нет.
Еще недавно в разговорах с журналистами актер называл Старшенбаум своей музой. Встречаться они начали в 2015 году на съемках фильма Федора Бондарчука "Притяжение", а в 2017-м объявили о помолвке.
О совместном посещении спектакля свидетельствуют фотографии в Instagram Милославской. Журналисты утверждают, что потом актриса последовала в гримерку к Петрову, а после они вышли, держась за руки.
В СМИ есть предположения, что искра между артистами вспыхнула еще в 2018 году во время совместной работы над картиной "Стрельцов", где они играли мужа и жену.
Они познакомились именно на этих съемках. Петрову досталась главная роль, а Анастасия, по сюжету, перевоплотилась в жену легендарного футболиста.
Пользователи Сети, особенно поклонники Старшенбаум, отреагировали на эти новости резко - хейтеры моментально засыпали страницу Стаси комментариями с требованием прекратить отношения с Александром.
Если говорить про злые комментарии, то Милославская отметила, что в ее сторону летит много хейта, но он в нее не попадает.
"Я не буду сидеть и плакать над комментарием, но мне интересно узнать, откуда этот хейт идет. Когда я начинаю анализировать, то мне становится жалко людей, которые все это пишут", - говорит актриса.
Милая внешность Стаси может обмануть, она называет себя "девочкой с характером" и "за словом в карман не полезет". Сначала актриса пыталась реагировать на злые комментарии, но потом поняла, что не стоит.
Сейчас пара счастлива и не скрывает свои романтические отношения.
Петров трогательно поздравил любимую с юбилеем, а в качестве главного подарка принес ей котенка, который был спасен зооволонтерами и найден артистом по объявлению.
"Малышке Саманте всего 2 месяца, я просто увидел ее в соцсетях и понял: вот она. Мы давно решили, что хотим взять кота", - сказал актер журналистам.
Александр и Стася считают, что помогать животным очень важно. Актеры призывают спасать любых питомцев и помогать зоозащитникам.
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