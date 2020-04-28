Оксана Акиньшина: "Я против феминизма... Считаю таких дам неженственными"

23 апреля в онлайн-кинотеатрах вышел российский научно-фантастический хоррор-фильм "Спутник". Одну из главный ролей исполняет Оксана Акиньшина ("Сестры", "Лиля навсегда", "Стиляги", "Высоцкий. Спасибо, что живой"). В одном из последних интервью актриса высказалась против феминизма.
Журналист Михаил Рузманов ("Кинорепортер") спросил у Акиньшиной про ее героиню, которая показана сильной женщиной и профессионалом своего дела.
Оксана начала свой ответ с того, что это очень зыбкая тема, но потом высказала свою позицию.
"Я против феминизма. Страшно не люблю феминистический настрой у женщин и считаю таких дам противоестественно неженственными.
Видимо, это связано у них с какими-то сформировавшимися обидами, внутренними страхами или личными неудачами", - объяснила актриса.
"Спутник" - это киноистория про советского космонавта, который возвращается на Землю с инопланетянином-симбиотом внутри своего тела. В главных ролях: Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.
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