Оксана Акиньшина: "Я против феминизма... Считаю таких дам неженственными"

Журналист Михаил Рузманов ("Кинорепортер") спросил у Акиньшиной про ее героиню, которая показана сильной женщиной и профессионалом своего дела.

Оксана начала свой ответ с того, что это очень зыбкая тема, но потом высказала свою позицию.

"Я против феминизма. Страшно не люблю феминистический настрой у женщин и считаю таких дам противоестественно неженственными.

Видимо, это связано у них с какими-то сформировавшимися обидами, внутренними страхами или личными неудачами", - объяснила актриса.

"Спутник" - это киноистория про советского космонавта, который возвращается на Землю с инопланетянином-симбиотом внутри своего тела. В главных ролях: Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.