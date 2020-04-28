Министр рассказал, сколько сфера культуры может потерять из-за Covid-19

По его словам, пока не ясна ни точная сумма, ни критерии компенсации за убытки, если правительство поддержит идею Министерства культуры о компенсациях.

Чтобы говорить о конкретных цифрах, надо понимать, какие мероприятия совсем отменены и какие перенесены. Однако главное - определить дату, до которой культурных мероприятий не будет, сказал министр, добавив, что в настоящее время ее трудно прогнозировать даже специалистам.

Пунтулис допускает, что ответственность придется взять на себя Министерству культуры, которое после консультаций с эпидемиологами назовет дату, до которой культурные мероприятия со зрителями проводиться не будут.

Как сообщалось, Минкультуры намерено просить у правительства компенсации за не состоявшиеся из-за Covid-19 культурные мероприятия.