Призывают помочь иностранцам, которые остались в Латвии без средств к существованию

Среди тех, кто нуждается в помощи - иностранные студенты, беженцы и другие.

В фонде подсчитали, что один продуктовый набор стоит 8 евро 29 центов, в него входит недорогой рис, макароны, мука, сахар, белый хлеб, растительное масло, фасоль и соль.

Продуктовые наборы раздают при помощи организации Patvērums "Drošā māja". Часть продуктов жертвует Maxima Latvija, ресторан Indian Raja и частные благотворители. На данный момент продукты получили 230 иностранцев.

Желающие оказать поддержку могут найти реквизиты для перечисления на сайте общества Make Room.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, многие иностранцы, которые приехали в Латвию учиться, ввиду кризиса Covid-19 испытывают финансовые трудности: им буквально нечего есть.