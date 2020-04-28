Вт, 28.04.2020
"Как Латвия стала мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса?" Заголовок в Daily Telegraph

Призывают помочь иностранцам, которые остались в Латвии без средств к существованию

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Фонд Make Room призывает латвийцев помочь попавшим в сложное положение иностранцам  - пожертвовать средства на покупку для них продуктов. 

Среди тех, кто нуждается в помощи - иностранные студенты, беженцы и другие.

В фонде подсчитали, что один продуктовый набор стоит 8 евро 29 центов, в него входит недорогой рис, макароны, мука, сахар, белый хлеб, растительное масло, фасоль и соль. 

Продуктовые наборы раздают при помощи организации Patvērums "Drošā māja". Часть продуктов жертвует Maxima Latvija, ресторан Indian Raja и частные благотворители. На данный момент продукты получили 230 иностранцев. 

Желающие оказать поддержку могут найти реквизиты для перечисления на сайте общества Make Room.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, многие иностранцы, которые приехали в Латвию учиться, ввиду кризиса Covid-19 испытывают финансовые трудности: им буквально нечего есть. 

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