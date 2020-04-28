Возлюбленная Петрова Стася Милославская рассказала про кастинг со стриптизом

24-летняя актриса призналась, что однажды с ней произошел очень странный случай. Связан он был с работой.

"Однажды мне пришлось на пробах вести диалог с плюшевой игрушкой и танцевать ей стриптиз, а кастинг-директор все это снимал на камеру", - призналась она.

Милославская отметила, что в ее сторону летит много хейта, но он в нее не попадает.

"Я не буду сидеть и плакать над комментарием, но мне интересно узнать, откуда этот хейт идет. Когда я начинаю анализировать, то мне становится жалко людей, которые все это пишут", - говорит актриса.

Милая внешность Стаси может обмануть, она называет себя "девочкой с характером" и "за словом в карман не полезет". Сначала актриса пыталась реагировать на злые комментарии, но потом поняла, что не стоит.

Напомним, в сентябре 2019 года звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров посетил премьеру сериала "Триада" вместе с новой возлюбленной Стасей Милославской.

Стася Милославская - начинающая российская актриса, которая одновременно делает карьеру на театральной сцене и в кинематографе. Она играла как в классических спектаклях наподобие постановки "Женитьба Фигаро", так и в более современных пьесах, например, "Одолжите тенора!". Кроме того, Анастасия успела появиться и на подмостках Театра имени Марии Ермоловой. Там девушку задействовали в постановках "Утюги" и "Ромео и Джульетта. Версия". Фильмография девушка пока еще не такая большая, но в ней уже есть киноработа "Бык", которая удостоилась гран-при на "Кинотавре". Но большую популярность и узнаваемость Стася приобрела благодаря роли в сериале "90-е. Весело и громко".