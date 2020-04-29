Дарья Мороз ответила на вопрос о личной жизни после развода с Богомоловым

С первой гостей эфира Дарьей Мороз девушки поболтали о том, кто, как проводит самоизоляцию, а также ведущая трансляции задала своей собеседнице вопросы подписчиков.

Одним из первых стал о том, будет ли продолжение нашумевшего сериала "Содержанки"?

"Это закрытая информация. Да, зритель не любит открытые финалы, а я люблю, но - посмотрим. Хотя мне как артистке, конечно, хотелось бы продолжить, мне было бы интересно узнать, как сложились судьбы персонажей", - ответила Дарья.

Также актриса поделилась секретом, как она справляется с хандрой в это непростое время. Как выяснилось, её спасают танцы:

"Мне помогает танцевальная практика: ты двигаешься, как хочешь, выражаешь свои эмоции через тело.

Я называю это "вытанцовываться". Выходят невероятные вещи - хочется плакать, смеяться - крутая вещь", - призналась актриса.

По её словам, это то, что позволяет ей быть уравновешенной и спокойной в условиях атмосферы общей напряжённости.

Как отметила Дарья, она увлеклась такой практикой ещё до своего участия в проекте "Танцы со звездами" на канале "Россия 1". Напомним, на прошлой неделе актриса и её партнер Святослав Герасимов покинули проект из-за недобора баллов, но уже в следующем выпуске поклонники этой пары вернули их в проект, обеспечив им победу в СМС-голосовании.

Не обошлось и без вопросов о личной жизни. Агата сразу отметила, что это вопрос не от неё, а от подписчиков . Дарья с улыбкой на лице сказала:

"Она есть, конечно, но пока я не готова о ней говорить. Я никогда не была напоказ, когда я захочу ее показать, она выйдет наружу, но пока я не готова".

На уточняющий вопрос Агаты, есть ли отношения у Дарьи, экс-супруга режиссёра Константина Богомолова ответила:

"Я же молодая женщина. У любой нормальной женщины есть личная жизнь, это нормально".

Дочь Агаты Миа ФОТО: Кадр из видео

Помимо этого актрисы обсудили каждая свой маникюр, желание их дочерей красить ногти, онлайн образование для детей и много чего еще. Дочь Муцениеце Миа то и дело появлялась в кадре и покоряла то новой сумочкой, то яркой помадой.