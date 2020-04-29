Ср, 29.04.2020
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Клип Little Big на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видео на YouTube

ФОТО: Кадр из видео

"Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал", — написал в сторис социальной сети Instagram лидер группы Little Big Илья Прусикин. Так он прокомментировал новую победу трека Skibidi, ставшего самым просматриваемым русским видео на YouTube. 

Клип был размещён в самом популярном видеохостинге YouTube меньше двух лет назад. За это время количество просмотров перевалило за 400 миллионов. Видео собрало более 3,4 миллионов лайков.

Отметим, что с этого видео всемирную популярность получил придуманный Прусикиным танец под кваканье, гавканье и Skibidi wap-pa-pa. После выхода видео участники питерской группы Little Big запустили в социальных сетях флешмоб #skibidichallenge, предложив повторить движения музыкантов. В одном только Instagram под этим хештегом уже более 30 тысяч публикаций.

Видео: LITTLE BIG – SKIBIDI

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