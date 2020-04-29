Ср, 29.04.2020
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Экс-лидер группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов доставлен в больницу

Глеб Самойлов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Российский музыкант, лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу. Об этом сообщил официальный аккаунт группы в Instagram.

29 апреля The Matrixx и Глеб Самойлов должны были сыграть онлайн-концерт по случаю десятилетия коллектива, но из-за состояния здоровья артиста концерт перенесли на 10 мая.

"Его [Глеба Самойлова] экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Глеб Самойлов в прошлом был одним из фронтменов группы "Агата Кристи", но в 2018 году для воплощения творческих идей младшего из братьев Самойловых была создана группа The Matrixx.

На счету группы пять студийных альбомов, последний из которых вышел в 2017 году. В данный момент коллектив ведёт работу над новой пластинкой, которая будет представлена в 2020 году.

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