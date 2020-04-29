Конфликт нарастает: Боня обвинила Собчак в плагиате и использовании семьи для спасения своего бизнеса

"Собчак меня заблокировала, но, видимо, бегает с левых страниц, наблюдает за мной, иначе бы не приходила к моим стилистам с моими фото и не просила их сделать такой же образ", - заявила экс-участница шоу "Дом-2".

Но это была лишь затравка. Основная претензия Бони к Собчак, что та вовсе не общественный деятель, защищающий интересы других.

"Благодаря ресурсам своих родителей, отстаивает интересы своего бизнеса в судах!" - возмутилась Боня.

Для контекста отметим, что недавно стало известно о решении Собчак стать совладелицей двух компаний по добыче крабов на Дальнем Востоке, ранее связанных с беглым бизнесменом Олегом Каном. Как писала "Медуза", планам Ксении помешал суд, наложивший арест на активы обеих компаний, из-за чего мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова обратилась в Верховный суд.

Свои обвинения Боня закончила вопросом, кто займётся настоящими делами, например, "тем, что станет изучать последствия влияния 5G на наше здоровье и здоровье наших детей??".

Виктория Боня и раньше отличалась высказываниями о теориях заговора, вреде 5G и надуманности коронавируса, за что Собчак, не называя имён, причислила её к "тупым блогершам".