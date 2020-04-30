Видео ⟩ Звезда фильма "Ван Хельсинг" Кейт Бекинсейл читает монолог Нины из "Чайки" по-русски

Британская актриса Кейт Бекинсейл (Kate Beckinsale) опубликовала на своей Instagram-странице интересное видео. На нем звезда фильма о вампирах "Другой мир" читает монолог Нины из "Чайки" А. П. Чехова.
Кейт Бекинсейл нашла партнера, который говорит по-русски и исполнила сцену, где Треплев бросает к ногам Нины мертвую чайку (Любопытный факт, чайкой стала резиновая утка.).
Ролик длится всего минуту.
Партнер актрисы в финале переходит с русского на английский и объясняет Бекинсел, что она уже давно переросла роль Нины, а он вообще пришел, чтобы кондиционер починить.
Монолог в исполнении звезды покорил ее подписчиков. Впрочем, комментарии оставляли русскоязычные фолловеры.
"Я заметила белую собачку после третьего просмотра", "Дуэт не хуже Аль Пачино и Де Ниро", "Только Катя может заставить ремонтника кондиционеров играть в пьесе Чехова", "Ваш русский великолепен", "Катя Бекинсейл, ты лучшая!", - писали восхищенные поклонники.
Кейт Бекинсейл - британская актриса. Наиболее известна по ролям в таких фильмах, как "Перл-Харбор", "Интуиция", "Вакансия на жертву", "Клик: С пультом по жизни", "Другой мир", "Другой мир: Эволюция" и "Ван Хельсинг". Также она снялась в роли Авы Гарднер в фильме "Авиатор", для этой роли Бекинсейл специально поправилась на 9 кг.
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