Чт, 23.04.2020
Есть большой риск того, что потерявшие сейчас работу люди могут эмигрировать, когда окончания пандемии Covid-19 будут открыты государственные границы. Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам
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Кризис Covid-19 показал, что многие жители Латвии работают за границей нелегально

ФОТО: Pixabay

Кризис Covid-19 показал, что многие жители Латвии работают за границей нелегально и в настоящее время не имеют социальной защиты, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") .

Он заявил, что кризис проявил проблемы теневой экономики не только в Латвии.

Министр отметил, что интерес репатриантов по-прежнему высок. В настоящее время министерству известно около 2400 человек, которые хотят вернуться в Латвию.

Однако министр признал, что число репатриантов может быть еще больше, так как многие ждут решения Кабинета министров о том, что будет после 12 мая, указанного в настоящее время в качестве даты окончания чрезвычайной ситуации. То же самое было и в апреле, когда часть жителей ожидали, что после 14 апреля, который был первым сроком чрезвычайной ситуации, возобновятся полеты и появятся возможности для поездок.

Ринкевич подчеркнул, что государство не покрывает расходы, связанные с репатриацией, но предоставляет возможность приобрести билеты по разумной цене. Он также подтвердил, что репатриационные рейсы продолжатся.

Он также добавил, что министерство при организации поездок по репатриации преимущество дает тем, у кого возникли социальные проблемы.

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