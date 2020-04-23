Кризис Covid-19 показал, что многие жители Латвии работают за границей нелегально

Он заявил, что кризис проявил проблемы теневой экономики не только в Латвии.

Министр отметил, что интерес репатриантов по-прежнему высок. В настоящее время министерству известно около 2400 человек, которые хотят вернуться в Латвию.

Однако министр признал, что число репатриантов может быть еще больше, так как многие ждут решения Кабинета министров о том, что будет после 12 мая, указанного в настоящее время в качестве даты окончания чрезвычайной ситуации. То же самое было и в апреле, когда часть жителей ожидали, что после 14 апреля, который был первым сроком чрезвычайной ситуации, возобновятся полеты и появятся возможности для поездок.

Ринкевич подчеркнул, что государство не покрывает расходы, связанные с репатриацией, но предоставляет возможность приобрести билеты по разумной цене. Он также подтвердил, что репатриационные рейсы продолжатся.

Он также добавил, что министерство при организации поездок по репатриации преимущество дает тем, у кого возникли социальные проблемы.