Правила отбора фильмов на "Оскар" изменились

Сообщается, что из-за пандемии изменились правила отбора картин на премию "Оскар". Теперь организаторы будут рассматривать картины, вышедшие онлайн. Об этом пишет GQ.
Ранее претендовать на участие в конкурсе могли лишь те фильмы, которые показывали не менее трех раз в день и в течение недели до начала премии хотя бы в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса. Но сейчас это стало невозможным, поскольку из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом все кинотеатры в США закрыты.
Теперь в 2020 году в список будут допущены картины, показанные в онлайн.
На сайте киноакадемии указаны четкие правила. Сначала копию картины следует загрузить на специальную платформу в течение 60 дней со дня онлайн-премьеры.
Внимание! Этот регламент будет действовать до тех пор, пока кинотеатры в Лос-Анджелесе снова не откроются.
Также в 2020 году американские киноакадемики объединили номинации "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший звук" в одну.