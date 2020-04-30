Правила отбора фильмов на "Оскар" изменились

Ранее претендовать на участие в конкурсе могли лишь те фильмы, которые показывали не менее трех раз в день и в течение недели до начала премии хотя бы в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса. Но сейчас это стало невозможным, поскольку из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом все кинотеатры в США закрыты.