Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова официально развели

"Да, можете поздравить меня, наконец-то меня развели... Иванов пытался затянуть развод, но Сергей Жорин добился того, что я наконец свободна", - призналась Лолита представителям СМИ.

Милявская объяснила, что в какой-то момент поняла, что этот брак был ненастоящим и она жила не с тем человеком.

"Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт. А кроме того, не хочется, чтобы человек зарабатывал деньги на ток-шоу на разводе со мной", - цитирует 56-летнюю артистку StarHit.ru.

Напомним, в последнем выпуске шоу "Сегодня вечером" Лолита объяснила необходимость брачных контрактов. Кроме того, она отметила, что не исключает шестое замужество, но пока не торопится это делать.