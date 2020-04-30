Чт, 30.04.2020
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Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова официально развели

Лолита Милявская

ФОТО: скриншот видео

Популярной исполнительнице Лолите Милявской удалось развестись с Дмитрием Ивановым. Напомним, что из-за карантина бракоразводный процесс затянулся, но адвокату Сергею Жорину удалось добиться решения суда. 

"Да, можете поздравить меня, наконец-то меня развели... Иванов пытался затянуть развод, но Сергей Жорин добился того, что я наконец свободна", - призналась Лолита представителям СМИ. 

Милявская объяснила, что в какой-то момент поняла, что этот брак был ненастоящим и она жила не с тем человеком. 

"Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт. А кроме того, не хочется, чтобы человек зарабатывал деньги на ток-шоу на разводе со мной", - цитирует 56-летнюю артистку StarHit.ru.

Напомним, в последнем выпуске шоу "Сегодня вечером" Лолита объяснила необходимость брачных контрактов. Кроме того, она отметила, что не исключает шестое замужество, но пока не торопится это делать. 

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