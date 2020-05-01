"Принцесса Йо-Йонг": что известно о сестре Ким Чен Ына, которая может стать лидером КНДР

Вокруг не утихают слухи о состоянии главы КНД Ким Чен Ына. Севернокорейского лидера не видели на публике с 11 апреля, он даже пропустил празднование годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Есть предположение, что новым лидером государства может стать "принцесса Йо-Йонг", сестра Ким Чен Ына.

О Ким Ё Чжон известно мало, а достоверной информации и того меньше. Есть утверждение, что еще в конце 2019 года на заседании трудовой партии решили, что в случае проблем со здоровьем или из-за любой другой причины невозможности управлять государством, место брата займет именно Ким Е Чжон.

Возраст

Как пишет Harper's Bazaar, Ким Ё Чжон родилась примерно в 1989 году, в свою очередь, разведка Южной Кореи сообщает, что женщина появилась на свет раньше - в 1987 году. Получается, что сестре главы КНДР около 30 лет.

Заслуги

Как сообщается, сестра Ким Чен Ына много уделяет сил созданию безукоризненного образа брата. Обычно она остаётся в тени, однако, как утверждается, принцесса достаточно много влияет на его убеждения. Женщина работает над укреплением и модернизацией режима. Помимо этого она делает все для развития государственной пропаганды. Самое главное - она доверенное лицо своего брата.

felt like the new girlboss of north korea kim yo jong deserved a fancam so I made her one pic.twitter.com/vNf2dFNWiN — david france hater (@dykeprivilege) April 25, 2020

Публичность

Впервые на публике принцессу увидели в 2011 году на похоронах отца, Ким Ир Сена. Источники заявляли, что именно она была любимым ребёнком.

Как пишет Snob, Ким Ё Чжон — младший ребенок Ким Чен Ира и его супруги, экс-балерины японского происхождения Ко Ён Хи. Отец ласково называл свою младшую дочь "принцессой Йо-Йонг".

Kim Yo Jong as a girl: this is the earliest photo we have of North Korean leader Kim Jong Un's sister, taken while she was at school in Switzerland. pic.twitter.com/LrDFgGBzdt — Anna Fifield (@annafifield) February 8, 2018

"Черный список"

Как передаёт Snob, 9 февраля 2018 года Ким Ё Чжон посетила церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Это впервые, когда член правящей династии КНДР посетил Южную Корею после Корейской войны.

ВВС называет младшую сестру лидера КНДР "секретным оружием Северной Кореи" и "пиар-королевой Пхеньяна", говоря о том, как женщина вызвала симпатию южнокорейских СМИ, когда прибыла в Сеул. СМИ писали о её прическе и веснушках, однако никто не упомянул, что казначейство США добавило женщину в "чёрный список" за нарушение прав человека в КНДР. В 2017 году, когда имя Ким Ё Чжон попало в реестр, директор ведомства Джон Смит объявил, что "режим Северной Кореи не только грубо нарушает права человека, но и проводит жёсткую политику цензуры и скрывает свое бесчеловечное и репрессивное поведение". Согласно его словам, попавшие в список чиновники ответственны за это.

"Диктатор-тян"

Совсем недавно она стала героиней мемов и картинок в Сети. Пользователи прозвали её "первой женщиной-диктатором" и "диктатор-тян" ("тян" — суффикс из японского языка, который используют поклонники аниме, чтобы отметить, что девушка милая). В большинстве шуток сестру лидера КНДР представляют женщиной, которая планирует забрать правление у брата или радуется тому, что получила власть после его смерти.

С кем её сравнивают:

с героиней мультфильма "Аватар: Легенда об Аанге", главным антагонистом - Азулой, которая старалась отобрать престол у своего старшего брата;

с Натальей Поклонской — из-за того, что у обеих женщин миловидная внешность.

Мне тут интернет подкинул информацию, что люди начали шипперить Ким Ё Чжон и Наталью Поклонскую

Я немного в затруднении 🗿 pic.twitter.com/6KRvB1wh9a — G̤͖̪̘ͦͫ͛͏҉͏̵͜Ļ̢́͘͢͟͡a̵̛͚ͥͣͮ͂̆̾ͅ͏͡͡Z̴̢̭͕͚͗ͪ̓͜͏̴a̓͛ (@schubabuba) April 28, 2020

Что ещё известно?

Как и брат она училась под другим именем в Берне (Швейцария) с 1996 года.

Занималась балетом и посещала дополнительные уроки немецкого.

Вероятно, у неё есть семья. Согласно слухам, Ким Ё Чжон вышла замуж в 2015 году за сына чиновника Чой Сонга. Возможно у неё есть сын, но не от мужа. Согласно информации разведки, у девушки был роман с её же телохранителем. Единственно, что известно достоверно: она носит обручальное кольцо.

Справится ли она с правлением?

Как пишет Snob, эксперты спорят о том, сможет ли Ким Ё Чжон занять место брата, в случае, если с ним действительно что-то случилось. Мнения разделились.

С одной стороны, выбор её кандидатуры - очевиднен: дети Ким Чен Ына слишком малы, а его старший брат Ким Чен Чхоль не интересуется политикой.

"Северная Корея безусловно является одним из самых шовинистических обществ в мире, но родословная, дополненная принадлежностью к Корейской рабочей партии, заменяет пол",

- приводит издание слова южнокорейского дипломата Чон Юнгву.

В свою очередь, КНДР всегда управляли мужчины. Некоторые сомневаются в том, что у женщины выйдет что-о поменять.